運動雲

>

「餅總像朋友一樣」 陳重羽笑談深夜視訊　：球迷比我還緊張

▲▼中職陳重羽。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳重羽。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

近日在社群媒體Threads上熱傳的溫馨互動引發球迷熱議，有球迷穿著陳重羽球衣在餐廳巧遇統一獅總教練「餅總」林岳平，餅總當下見到後竟直接打了視訊電話給陳重羽，這樣親民的舉動不只展現球團的凝聚力，也讓外界見識到餅總與選手間的好感情。

「當下我在飯店休息，然後因為餅總跟我們之間沒有距離，跟朋友一樣，他是總教練也是我們的學長，對我們一視同仁、好朋友。」陳重羽形容與林岳平關係時提到，流露出彼此間深厚的信任與熟悉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少球迷第一時間帶入陳重羽當下可能的感受，紛紛留言覺得陳重羽是否有「人事異動」或是「突發狀況」的擔憂，也關心陳重羽是否受到驚嚇，不過他本人倒是輕鬆看待這一切。

「我知道有很多球迷認為我嚇到了，我是覺得沒有嚇到，我覺得那些人會不會有點想太多，比我還緊張。」陳重羽笑答。

談到球隊調動，陳重羽也展現成熟心態：「在一軍或二軍我覺得對球員來說是常態，表現好的話當然希望一直好，表現不好的話如果球團有異動當然要接受，趕快把自己調整好，其實根本沒有緊張的問題，這很正常，我做好自己該做的事情就好了。」

上半季比賽幾乎由陳重羽與林岱安擔綱主力蹲捕，對於長時間的出賽是否造成額外疲勞？陳重羽也坦率分享自己的狀況。

「因為去年跟前年的出賽算比較多，當然接到第3年我覺得節奏、身體有適應，其實對我來說沒有太大的負荷，球季中本來就會有疲勞感，這很正常。」

不過陳重羽最後也直言，今年的疲勞感來得比以往早，「不知道是因為比較晚休息還是比較早開季，會有酸痛感，疲勞的話我覺得自己能承受，這跟選手耐痛度有關，可是有發現往年球季中酸痛的部位今年有比較早出現。」

關鍵字： 中華職棒統一獅陳重羽林岳平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

莎菈與江坤宇「專屬暗號」趣味互動曝光　笑稱：不只他啦！

莎菈與江坤宇「專屬暗號」趣味互動曝光　笑稱：不只他啦！

台韓都超前部署！日監督井端弘和備戰WBC最擔憂投球計時規定

台韓都超前部署！日監督井端弘和備戰WBC最擔憂投球計時規定

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

熱門新聞

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

17比0打得這麼緊張！平野直指選手軟弱

2山本沒拍到被P合照　大谷惡搞超爆笑

3女友竟遭波及被罵 林岳谷失誤致歉

4林岳谷遭不當言論攻擊　富邦採取法律行動

5勇士即將簽下兩資深戰將　可能先發曝

最新新聞

1孫易磊飆6K無失分好投！最快152

2職棒工會聲援台師大女足抽血事件！

3200公分郭俊言　瓊斯盃成長人新希望

4「最美女雙」晉級日本公開賽8強

5菲律賓32分宰中華白　瓊斯盃奪5連勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366