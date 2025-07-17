「餅總像朋友一樣」 陳重羽笑談深夜視訊　：球迷比我還緊張

▲中職陳重羽。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新北報導

近日在社群媒體Threads上熱傳的溫馨互動引發球迷熱議，有球迷穿著陳重羽球衣在餐廳巧遇統一獅總教練「餅總」林岳平，餅總當下見到後竟直接打了視訊電話給陳重羽，這樣親民的舉動不只展現球團的凝聚力，也讓外界見識到餅總與選手間的好感情。

「當下我在飯店休息，然後因為餅總跟我們之間沒有距離，跟朋友一樣，他是總教練也是我們的學長，對我們一視同仁、好朋友。」陳重羽形容與林岳平關係時提到，流露出彼此間深厚的信任與熟悉。

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貼文一出，不少球迷第一時間帶入陳重羽當下可能的感受，紛紛留言覺得陳重羽是否有「人事異動」或是「突發狀況」的擔憂，也關心陳重羽是否受到驚嚇，不過他本人倒是輕鬆看待這一切。

「我知道有很多球迷認為我嚇到了，我是覺得沒有嚇到，我覺得那些人會不會有點想太多，比我還緊張。」陳重羽笑答。

談到球隊調動，陳重羽也展現成熟心態：「在一軍或二軍我覺得對球員來說是常態，表現好的話當然希望一直好，表現不好的話如果球團有異動當然要接受，趕快把自己調整好，其實根本沒有緊張的問題，這很正常，我做好自己該做的事情就好了。」

上半季比賽幾乎由陳重羽與林岱安擔綱主力蹲捕，對於長時間的出賽是否造成額外疲勞？陳重羽也坦率分享自己的狀況。

「因為去年跟前年的出賽算比較多，當然接到第3年我覺得節奏、身體有適應，其實對我來說沒有太大的負荷，球季中本來就會有疲勞感，這很正常。」

不過陳重羽最後也直言，今年的疲勞感來得比以往早，「不知道是因為比較晚休息還是比較早開季，會有酸痛感，疲勞的話我覺得自己能承受，這跟選手耐痛度有關，可是有發現往年球季中酸痛的部位今年有比較早出現。」