暖！沈鈺傑邀香港少棒隊參訪桃園球場　平野惠一、江坤宇親切合影





▲香港少棒小朋友來看球 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

在樂天桃猿副領隊沈鈺傑的促成下，來自香港的少棒隊16日特別造訪桃園球場，觀賞樂天桃猿主場對中信兄弟之戰。

賽前，小球員們有機會親臨場邊體驗職棒氣氛，恰巧碰上中信兄弟進行練習，客隊總教練平野惠一不僅主動上前打招呼，還帶著孩子們近距離觀賞打擊練習，並安排與人氣球星江坤宇互動合影，讓現場氣氛溫馨又熱烈。

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沈鈺傑親自陪同香港少棒隊選手參觀球場，小朋友們在場邊興奮地拍照、記錄職棒環境。

▲江坤宇完成打擊練習經過，平野也熱情介紹，讓小朋友們有機會近距離互動、合影留念 。（圖／中信兄弟提供）



當時樂天桃猿練習已結束，中信兄弟仍在場上熱身。平野惠一注意到這群小球員，特地走到場邊與他們寒暄，引發一陣歡呼，小球員們也熱情回應，紛紛湧向場邊。值得一提的是，隊上剛好有2位來自日本的小朋友。

為了讓小球員們有更深刻的體驗，平野惠一親自帶領他們前往打擊練習區旁，並貼心提醒大家留意飛球、注意安全。此時剛好江坤宇完成打擊練習經過，平野也熱情介紹，讓小朋友們有機會近距離互動、合影留念，現場氣氛溫馨熱絡，留下難忘的回憶。

▲香港少棒小朋友來看球 。（圖／中信兄弟提供）

