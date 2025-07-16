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打擊王冠軍回來了！呂彥青再參賽喊沒信心　點名陳冠宇最有料

▲▼呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

▲呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟投手呂彥青再度參加中職明星賽「全方位打擊王」挑戰賽，繼2023年奪冠後再度披掛上陣。雖然笑稱「沒有信心」，但一貫幽默風格不變，表示自己是來「帶給大家歡樂的！」

回顧前年奪冠經驗，呂彥青分析，「我覺得第一個打的不吃香，因為還不知道規則，後面打的人比較知道怎麼操作，比較有利。」

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本屆參賽者中，2022年「打準王」冠軍後勁也捲土重來，挑戰打擊王寶座。此外，莊昕諺、陳冠宇都是首度參加。


陳冠宇今天受訪時直呼自己是「志在參加、圖個報名費」，呂彥青笑說，「冠宇打擊感覺就滿強的，大家應該都有看過他高中打擊影片吧！我才是志在參加。」

這次餵球人選方面，呂彥青找來自家隊友蔡齊哲，他打趣表示，「我想說他很閒，就找他來幫忙。」

值得一提的是，呂彥青前年是向「球棒控制王」陳傑憲借球棒參賽，最後也順利奪冠。

他笑說，當時是因為那支球棒較輕、較好控制，「不過今年不會再拿他的了，因為他這次跟我不同隊，我在明星隊，會找我們隊上比較輕的來用，哈哈！」

是否有信心再度奪冠？呂彥青笑回，「沒有，好玩就好，帶給大家歡樂最重要。」不過如果是比短打，他認為自己稍有勝算，「我這方面是滿強的。」

關鍵字： 中信兄弟呂彥青中職明星賽打擊王

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