「我是黃保羅戈！」黃保羅曝水療時發現羅戈生日巧合、互稱雙胞胎

▲黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將黃保羅在7月13日先發對台鋼雄鷹之後，出賽場次與累計局數均已超越上季，不過他坦言仍有課題需要突破。被球迷稱為「黃保羅戈」，綽號原由與前隊友羅戈有關，他笑稱兩人互稱對方為「雙胞胎（My Twins）」，因為生日同為4月16日。

黃保羅目前累計12場先發，超越去年的11場先發，累積投球局數達65局，也已超過去年整季的64.1局，戰績為3勝5敗，最長曾投滿8局，也有僅投2局退場的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧自身表現，黃保羅坦言：「不滿意的狀況比較多，距離開季時的自己，還有一些落差。身體回饋沒問題，並非疲勞感問題，季中調整比較困難，還需要慢慢抓回感覺。」他也提到比賽中修正能力有進步，遇到單局用球數突然增加時，能夠較快做出應對。不過他也檢討表示：「每場狀況不同，有時不必要的壞球導致保送出現，還需要再調整。」

黃保羅今年5月獲選單場MVP時，曾自我介紹：「大家好，我是『黃保羅戈』。」談到這個綽號，他笑言：「一開始是聽到大家在叫，就多了一個綽號的感覺。」

即使現在不在同一隊，兩人仍維持情誼，黃保羅說：「我們現在遇到還是會互喊『My Twins』，這是他先叫的。還記得有一次泡冷水時，看到他刺青上有『416』，一問之下才發現我們生日同一天。」就此開啟了相差7歲的雙胞胎兄弟緣分。

過去當隊友時，黃保羅也曾向羅戈請教曲球的投法，「他人很好，很樂意教我，問他問題都會回答。但他的曲球太大，我有試過，但學不來。」