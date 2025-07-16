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宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

▲▼ 宋嘉翔接受阿公特訓 。（圖／記者王真魚攝）

▲宋嘉翔平常都會和「阿公」古久保健二特訓 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿捕手宋嘉翔昨（15）日在對中信兄弟的比賽中攻守俱佳，不僅單場猛敲3安、貢獻2分打點，守備上展現阻殺能力。總教練「阿公」古久保健二今天賽前則淡淡表示，「他的表現是正常而已。」

宋嘉翔昨日以8棒蹲捕先發，手感火燙，連3打席敲安，包含6局滿壘時擊出帶有2分打點的關鍵安打，加上對方守備失誤，幫助球隊單局灌進5分，成功追平比分。

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守備方面也毫不含糊，除了上演一次阻殺外，還兩度在傳三壘時封殺對方跑者，展現極佳的反應與傳球精準度。

總教練古久保健二今天賽前受訪表示，「他本來就有這樣的能力，昨天的表現是正常的，也希望他未來都能維持這種狀況，在場上保持冷靜應戰。」

目前宋嘉翔為桃猿隊第二號捕手。古久保坦言對他有一定期待，「捕手除了打擊，還要看能不能完整蹲完一場比賽，更重要的是臨場判斷與引導投手。」

他進一步指出，「當先發投手表現不穩時，捕手就要挺身而出，特別是在危機時刻，要能幫助投手穩住局面，希望在這方面能逐步成長。」

是否覺得阿公對他特別嚴格？宋嘉翔笑說：「阿公對誰都很嚴格。」對於教頭說他的表現「只是正常發揮」，他也認同，算是正常表現。

事實上，宋嘉翔先前曾在傳三壘時發生離譜失誤，對此他直言，「那次失誤後，我隔天馬上回看影片，發現其實我是可以做到的，只是沒做好。這些都是經驗，要一次比一次進步。」

他強調，錯誤並不可怕，關鍵在於如何修正與學習，「既然發生了，就要想辦法更好。」

關鍵字： 棒球宋嘉翔捕手樂天桃猿古久保

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