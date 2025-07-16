蘇智傑歸隊一軍直言與傷共處不易　靠影片記住好的感覺

▲蘇智傑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

蘇智傑5月時因自打球導致右腳大拇指骨裂，16日傷癒歸隊，休息近兩個月後重返一軍舞台，擔任先發第三棒並鎮守左外野。回顧近年來頻繁的傷勢困擾，他坦言有時候會太急，過程中盡量透過觀看影片，記住好的感覺。

「骨頭都癒合了，目前狀況OK！」蘇智傑表示，為了讓骨頭充分恢復，先前僅進行打擊練習，避免完全休息影響狀態。他指出，復出時間大致符合預期，儘管在二軍僅因颱風影響打了一場例行賽，但也透過紅白戰持續調整手感。

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隨隊一軍訓練對他幫助良多，蘇智傑說：「有時候一、二軍氛圍不太一樣，雖然沒比賽，但可以套入場上狀況，思考該怎麼做，比較不會落後太多。」他也透露，上半季封王當天剛好在二軍，「大概知道會贏，雖然很開心，但還是想上場比賽。期待下半季能與隊友一起力拚年度第一，每場比賽都想為球隊貢獻。」

談及這幾年與傷勢共處的經歷，蘇智傑坦言：「多少會有影響，受傷之後位置就不一定是自己的了，這幾年不斷復健、重來，過程確實辛苦，也曾經很低落。」他補充，「一方面想表現得好，有時候就會太急。透過看以前的影片，記住好的感覺，不好的就放下。」

久違回到一軍戰場，他坦言內心緊張又興奮，但仍提醒自己保持平常心，「結果不是能掌控的，過程中把該做的事做好最重要。」