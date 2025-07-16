成晉回請咖啡希望「長長久久」　陳冠宇笑：他真的很可愛

▲成晉 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿成晉昨晚敲出再見安打，幫助球隊以6：5逆轉擊敗中信兄弟，這是他生涯第3支再見安打，而巧合的是，這3場比賽的勝投全是陳冠宇。談起這段「緣分」，陳冠宇笑說，「他三支再見安打都跟我有關係，他今天還拿一瓶飲料給我，他說禮尚往來，我們才會長長久久，我今天也有拿一杯咖啡給他。」

陳冠宇回憶兩人的第一次「連結」，是在2021年10月25日對統一獅隊，延長11局後靠成晉的再見安打拿下勝利，也是自己在中職的第一勝。

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「我當時也是第一年，跟年輕選手沒這麼熟，那一次成晉打出去之後就有注意他，也有特別跟他說謝謝。」成晉當時也回應，「學長謝謝你！我以後會繼續努力，球都打來我這裡，我會幫你守下！」陳冠宇笑說，「他真的就是很可愛的學弟。」

不僅打擊表現關鍵，陳冠宇更感謝成晉平時在守備端的貢獻，「除了打擊很謝謝之外，其實我最謝謝就是他平常幫我們守下所有難接的球，他的守備價值跟打擊價值，對我們球隊來說都是不可或缺，守備能力真的很頂尖！」

兩人也曾一起參加「易思腦」的大腦訓練課程，有了更多互動機會。陳冠宇表示，「我們都會一起分享一些課程吸收的東西，就我們兩個最認真，都會一起討論心得。」

成晉昨晚敲出本季第3支再見安打，幫助球隊逆轉中信兄弟，他賽後受訪也笑說，「3次勝投都是冠宇學長，他記得比我還清楚。」