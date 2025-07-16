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勇士3冠中鋒曝離隊真相　心寒被棄用：10年了還得證明自己？

▲▼勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯尼在勇士效力10季，幫助球隊3度封王，他近日公開自己離隊的真相。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士3冠中鋒魯尼（Kevon Looney）今夏轉投鵜鶘，結束在金州長達10年的生涯。他近日在播客節目上首度談到離隊心聲，坦言對今年季後賽的輪替安排感到失望，「前4、5年你會想：好吧，我還在證明自己。但10年過去還是這樣，那就是另一回事了。 」

魯尼提到，勇士在今年季後賽首輪對戰火箭時，選擇大量啟用新秀中鋒波斯特（Quinten Post），自己卻被冷凍，讓他感到相當挫折，「尤其我們對上的是亞當斯（Steven Adams），那正是我最擅長的對位，卻沒機會讓我去做我擅長的事。」他甚至有種，「除了我，誰都能上」的感覺。

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▲▼勇士新秀中鋒波斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士新秀中鋒波斯特。（圖／達志影像／美聯社）

該系列賽魯尼場均僅打9.3分鐘，第6戰甚至只上場2分鐘，反觀波斯特場均獲得17分鐘出賽時間。魯尼直言，直到第7戰才被重用讓他難以接受，「你們不信任我嗎？我以為你們信任我。」

這位3冠功臣也吐露多年來的壓力與無奈，「你總會受不了的。前4、5年你會想：好吧，我還在證明自己。但10年過去還是這樣，那就是另一回事了。」

儘管心有不滿，魯尼強調他對主帥柯爾（Steve Kerr）沒有埋怨，「我知道柯爾從來不是針對誰，他做的一切都是為了贏球。不是只有我被這樣對待，他對每個人都一樣。只是我待最久，可能被影響得最多。我很清楚，這不是私人恩怨，他只是想贏比賽。」

▲▼勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯尼季後賽被勇士冷凍，坦言「10年了還要證明自己」讓他心寒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Kevon Looney

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