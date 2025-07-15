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成晉再見安這次自己站上MVP舞台！笑揭陳冠宇「勝投」巧合

▲▼ 成晉 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿成晉 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿15日晚間在主場迎戰中信兄弟，一度陷入0比5落後，但在6局下上演大反攻，單局灌進5分追平。最終在9局下，由成晉擊出再見安打，幫助桃猿以6比5氣走兄弟。成晉賽後獲選單場MVP，他直呼，很久沒在主場拿MVP，「這是今年主場第一次。」

這是成晉本季第2支再見安打，上一回擊出再見安雖是關鍵功臣，但當時MVP由擊出追平安打的陳晨威獲得，陳晨威賽後邀了再見安的成晉一同站上頒獎舞台。這次成晉親手收下榮耀，也讓主場球迷齊聲歡呼。

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回顧比賽關鍵，桃猿在6局下面對兄弟更換投手的契機發動反攻，單局連續安打追平比分。

成晉在該局也貢獻了關鍵安打，對球隊的串聯攻勢扮演要角。他說，「我們前面比數稍微被拉開，但野手都沒放棄，畢竟

鄭浩均是一位很有能力的先發投手。教練在5局後就提醒我們，換投就是機會，要把那一局當作第一局，重新開始。」

成晉強調，自己角色就是要想辦法上壘，堆積壘包，讓後段中心棒次有串聯機會，「中心棒次近況都很好，我也算是有經驗的球員，要製造對方投手與守備壓力，一分一分追回來，這就是我擅長的事。」

來到9局下，桃猿再度進佔得點圈，打擊教練「龍貓」曾豪駒也在進攻前提點策略。成晉坦言當下心態非常冷靜，果斷設定攻擊策略，「雖然我不是那種首球攻擊慾望強烈的打者，但那時告訴自己要果斷，設定好球路。剛好抓到對方想搶好球的第一球球路位置，也有掌握到，才形成好結果。」

談到打出去是否知道是再見安打，成晉笑說，「不知道，當時看到左外野手往後退，因為我也不是長打型選手，知道打得不錯，但也不敢肯定，畢竟打到是左外野的正面，所以當下還是全力衝刺，看到是安打才放慢速度。」

值得一提的是，這是成晉生涯第3支再見安，他透露，這3次擊出再見安打的勝投投手，都是學長陳冠宇。

成晉笑說，「他都有請我喝飲料（笑），冠宇也知道這件事（都是他拿勝投），他比我還記得清楚！」

關鍵字： 棒球樂天桃猿成晉逆轉再見安打

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