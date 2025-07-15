郭天信獨攬5打點！朱育賢連2場開轟　味全12比4宰台鋼獨居第一

▲朱育賢 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍今日面對台鋼雄鷹，首局起就展開猛烈攻勢，火力串連不斷，其中朱育賢連2場炸裂；新人許博閎更在一軍初登場首打席就擊出帶有打點的安打，還跑回首得分。郭天信單場3安猛打賞，且皆為長打，一人包辦5分打點，獲選單場MVP。味全龍12比4擊敗台鋼雄鷹，下半季5勝2敗，獨居第一。

龍隊開局就有攻勢，陳子豪保送上壘，李凱威擊出內野安打，護送跑者到二壘， 吉力吉撈．鞏冠掃出二壘長打率隊先馳得點，劉基鴻高飛犧牲打，貢獻第2分。

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2局下，味全延續攻勢，王順和二壘長打，郭天信擊出三壘安打，帶有1分打點，李凱威、 吉力吉撈．鞏冠先後擊出二壘長打，各貢獻1分打點。

朱育賢追加2分砲，連2場開轟，本季第7轟出爐。

台鋼努力追分，4局由王柏融擊出二壘長打開啟反攻，隨後靠杜家明內野安打跑回第1分。

5局上，鋼龍控球有些不穩，台鋼趁機攻佔滿壘，最終靠魔鷹滾地球、王柏融適時安打及對方投手暴投，單局追回3分。

不過味全下半季擴大領先。去年選秀第六輪指名的新人許博閎5局上登場守備，5局下迎來生涯一軍初打席，敲出帶有1分打點的安打，不僅成功敲出一軍首安，也同時收下生涯首分打點。緊接著郭天信補上一記二壘長打，讓他跑回首得分，味全進一步將比數拉開至9比4。

7局下，味全再開啟一波攻勢，劉基鴻安打，劉俊緯保送上壘，1出局後許博閎選到保送，讓龍隊攻佔滿壘，郭天信掃出二壘安打，且是個人本場第3支長打，追加3分打點。

郭天信單場3安猛打賞，且皆為長打，一人包辦5分打點，獲選單場MVP。

▲去年選秀第六輪指名的新人許博閎5局上登場守備，5局下迎來生涯一軍初打席，敲出帶有1分打點的安打，不僅成功敲出一軍首安，也同時收下生涯首分打點。緊 。（圖／味全龍提供）

▲郭天信 。（圖／味全龍提供）