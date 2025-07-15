運動雲

>

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

▲▼ 明星賽，明星賽兩隊最終名單確認 本週末臺北大巨蛋點燃戰火 。（圖／中職提供）

▲明星賽兩隊最終名單確認，本週末臺北大巨蛋點燃戰火 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

2025 台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大舉行，眾所矚目的戰技挑戰賽名單正式揭曉，多項刺激又趣味的技術競賽，包括考驗傳球準度的「鐵捕封殺王」、測驗打擊能力的「全方位打擊王」，以及充滿張力的全壘打大賽。

今年戰技賽最大亮點，莫過於兩位經典國家隊「鐵捕」葉君璋與高志綱將重披捕手護具親自參賽，不僅為戰技賽增添話題性，也象徵捕手精神的傳承與延續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

 7月19日「鐵捕封殺王」首先展開，將測驗選手的傳球準度。參賽者包括昔日國家隊傳奇捕手葉君璋、高志綱，以及林子偉、潘傑楷。比賽規則每人有5次阻殺機會，選手須採蹲捕姿勢準備，接球起身後將球由本壘傳往二壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。 

7月20日「全方位打擊王」接力登場，考驗投手們任務執行和綜合打擊能力。參賽名單包括曾在2023年奪冠的呂彥青，以及在2022年拿下「打準大賽」冠軍的洋投後勁，兩位隱藏好手實力不容小覷；此外，兩位國家隊投手陳冠宇與莊昕諺也將挑戰本次比賽。

參賽者需完成6個指定任務，每完成一個任務獲得50分，每個任務僅15秒時間執行，若15秒內未完成，則直接跳至下一個任務，最終總分最高者獲勝。

全壘打大賽將分為兩天舉行，19日為預賽、20日進行決賽。原定參賽的魔鷹（台鋼雄鷹）、張育成（富邦悍將）、許基宏（中信兄弟）、張志豪（中信兄弟）因有傷勢顧慮退賽，改由宋晟睿（中信兄弟）、陳晨威（樂天桃猿）、張肇元（台鋼雄鷹）、王政順（中信兄弟）遞補參賽。

每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「總揮擊次數」較少者獲勝；而在決賽中擊出較多全壘打者請，即為今年的全壘打大賽冠軍。

今年明星賽將由明星隊與中華隊展開頂尖對決，兩隊最終參賽名單已正式敲定，部分選手因傷退賽，由雙方總教練進行相關遞補人選如下，另提供兩隊最終完整名單。

明星隊：原入選選手盧孟揚（中信兄弟）、伍立辰（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林靖凱（統一7-ELEVEn獅），分別改由蔡齊哲（中信兄弟）、呂彥青（中信兄弟）、富藍戈（富邦悍將）、劉俊緯（味全龍）遞補。

中華隊：原入選選手黃恩賜（中信兄弟）、林立（樂天桃猿），分別改由陳柏豪（樂天桃猿）、陳宇宏（台鋼雄鷹）遞補。

▲▼ 明星賽，明星賽兩隊最終名單確認 本週末臺北大巨蛋點燃戰火 。（圖／中職提供）

▲▼ 明星賽，明星賽兩隊最終名單確認 本週末臺北大巨蛋點燃戰火 。（圖／中職提供）

▲▼ 明星賽，明星賽兩隊最終名單確認 本週末臺北大巨蛋點燃戰火 。（圖／中職提供）

關鍵字： 明星對抗賽台灣棒球技術競賽台北大巨蛋捕手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

5張榮麟生前最後發文「我hold住了」

最新新聞

1夢幻變身一周？山本想當大谷開轟

2味全龍赴韓！與LG雙子隊深化合作

3悍將「夏夜看球趣」贈經典衝鋒旗掀藍色旗海

4超人力霸王主題曲原唱攻蛋

5明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366