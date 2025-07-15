運動雲

>

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

▲▼奧運棒球，日本金牌。（圖／路透）

▲東京奧運棒球，日本金牌。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯2028年奧運開幕倒數三年之際，主辦單位正式公布棒球與壘球賽事的賽程與賽制。兩項比賽將分別在美國具代表性的場館舉行，成為本屆奧運運動項目中的重要亮點。

奧運棒球賽將於2028年7月15日至20日舉行，地點為位於洛杉磯市中心區域的道奇體育場（Dodger Stadium）。賽事將在開幕式隔天正式開打，共有6支隊伍參賽，分成兩組、每組3隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽將於前三天進行小組預賽，每天兩場比賽，分別在上午11點與晚間7點（當地時間）開打。兩組第一名將直接晉級準決賽，分組第二與第三名則交叉進行兩場7月18日的八強賽（A2對B3、A3對B2），爭奪最後兩個四強席次。

準決賽將於7月19日舉行，金牌戰與銅牌戰安排在7月20日，時間分別為上午11點與晚間7點，屆時將決出歷史上第7位奧運棒球冠軍。

壘球賽事則將於7月23日至29日在奧克拉荷馬市的OKC壘球場（OKC Softball Park）進行。六支球隊將進行單循環預賽，從7月23日至27日每天進行3場比賽，開賽時間為上午9點、下午4點與晚間8點（當地時間）。

▲奧運棒球賽程。（圖／截自WBSC官網）

▲奧運棒球賽程。（圖／截自WBSC官網）

關鍵字： 奧運洛杉磯2028年棒球壘球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

單場兩度重摔不怕　賀博：好險我只有19歲

單場兩度重摔不怕　賀博：好險我只有19歲

大谷翔平受訪延誤仍人氣爆棚　笑談面對賽揚左投「不想對上他」

大谷翔平受訪延誤仍人氣爆棚　笑談面對賽揚左投「不想對上他」

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

5張榮麟生前最後發文「我hold住了」

最新新聞

1捕手史上頭一遭！羅利54轟稱霸全壘打大賽

2下屆奧運6隊6天爭奪史上第7金

3NBA夏聯最狂灌籃　溜馬扣將讓對手翻白眼

4克魯茲狂轟513英呎怪力彈

5聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366