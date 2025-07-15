洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

▲東京奧運棒球，日本金牌。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯2028年奧運開幕倒數三年之際，主辦單位正式公布棒球與壘球賽事的賽程與賽制。兩項比賽將分別在美國具代表性的場館舉行，成為本屆奧運運動項目中的重要亮點。

奧運棒球賽將於2028年7月15日至20日舉行，地點為位於洛杉磯市中心區域的道奇體育場（Dodger Stadium）。賽事將在開幕式隔天正式開打，共有6支隊伍參賽，分成兩組、每組3隊。

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比賽將於前三天進行小組預賽，每天兩場比賽，分別在上午11點與晚間7點（當地時間）開打。兩組第一名將直接晉級準決賽，分組第二與第三名則交叉進行兩場7月18日的八強賽（A2對B3、A3對B2），爭奪最後兩個四強席次。

準決賽將於7月19日舉行，金牌戰與銅牌戰安排在7月20日，時間分別為上午11點與晚間7點，屆時將決出歷史上第7位奧運棒球冠軍。

壘球賽事則將於7月23日至29日在奧克拉荷馬市的OKC壘球場（OKC Softball Park）進行。六支球隊將進行單循環預賽，從7月23日至27日每天進行3場比賽，開賽時間為上午9點、下午4點與晚間8點（當地時間）。

▲奧運棒球賽程。（圖／截自WBSC官網）