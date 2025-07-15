張榮麟征戰職業賽22年曾登世界第1　2012年經典戰被封「火雲邪神」

▲張榮麟曾登頂世界第1，橫掃大小賽事冠軍。（資料照／CSI Cue sports International，下同）

記者游郁香／綜合報導

綽號「火雲邪神」的台灣撞球名將張榮麟，昨（14）日驚傳在參加印尼公開賽期間「心肌梗塞」驟逝，享年40歲，消息震撼全台。張榮麟在職業賽場征戰22年，2003年青少年花式撞球錦標賽摘銀一舉成名，2012年打出生涯代表作，勇奪世界8號球錦標賽冠軍，登頂世界第1寶座。

張榮麟2003年踏入職業賽場，隨即迎來生涯首個高峰，他在青少年花式撞球錦標賽奪銀，22年來橫掃國內外大小賽事冠軍，不僅3度奪得全運會9號球金牌（2005、2009、2013），更在國際賽場留下輝煌篇章。

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2012年是他的巔峰之年，在象徵最高殿堂的世界8號球錦標賽擊敗師父傅哲偉登頂，成為繼趙豐邦、吳珈慶後，台灣第3位世界冠軍，該年還橫掃全日本公開賽、CBSA北京密雲賽及世界團體賽冠軍，成績震撼國際撞壇，獲頒世界年度最佳球員獎，登上世界第1寶座。

張榮麟在2012年世界8號球錦標賽中充滿殺氣的眼神，讓他獲得「火雲邪神」封號，登上多家報紙頭版。他的邏輯打法與精準走位，也被國際媒體譽為「亞洲戰術大師」，長年位居世界種子行列。

張榮麟上周飛往印尼參加10號球國際公開賽，昨日晉級32強後，因身體不適回到房間休息，下一場比賽卻遲遲未現身，被發現在房內昏倒，最終送醫不治，他的死訊讓撞球總會長趙豐邦沉痛表示，「真的太突然」。

張榮麟原訂7月17日轉赴沙烏地阿拉伯參加世界9號球錦標賽，8月再代表台灣出征成都世界運動會，如今卻魂斷他鄉，撞球總會已第一時間向體育署說明。