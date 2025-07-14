國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

▲辜仲諒。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊三級棒球成軍誓師大會14日在福華大飯店登場，中華棒協理事長辜仲諒宣布亞太棒球訓練中心成為國家隊訓練基地，並將爭取在WBSC世界棒壘球總會執行副會長連任，提升台灣在世界棒壇的能見度。

辜仲諒理事長提到：「今天是棒協第一次舉辦三級成軍誓師，意義非凡。從這個月開始，U12世界盃、U15亞洲盃、U18世界盃將接連展開，三級中華隊將全力出征、力拚佳績。」他感性回憶去年U12奪冠後遠赴日本松山赴約為孩子慶功，「孩子們說要吃和12強學長一樣的牛肉，我就說我準備好了。這是我一生中最難忘的棒球回憶之一。」

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辜仲諒指出，自己接任理事長至今七年來，中華隊共奪下15座國際賽前三名的獎盃，在基層長期灌溉下成就2023年12強賽冠軍的基礎，世界排名從第10名挺進第2，創下歷史新高。他特別感謝各界支持，並指出，今年三級國手名單中有許多來自偏鄉的選手，「看見他們穿上中華隊球衣，讓我非常感動，也更加堅信資源必須重新分配，讓更多孩子有夢想與舞台。」

對於棒球訓練環境的發展，辜仲諒正式宣布，經與台南市政府協調，「亞太棒球訓練中心」已確定成為國家棒球訓練基地，U12、U15與U18三支代表隊將在此地備戰國際賽事，象徵台灣棒球終於擁有專屬的「國家隊之家」，結束無固定基地的時代。

辜仲諒強調，棒球不只是運動，更是台灣人的驕傲，「它凝聚國人的心，培養品格與團隊精神。」他也再次勉勵選手：「穿上這件球衣，不只是代表自己，更代表整個國家。請全力以赴，讓世界見證台灣的精神與韌性，遇強則強！」

此外，辜仲諒也宣佈，將全力爭取連任WBSC世界棒壘球總會執行副會長職位，持續在國際場域為台灣爭取更多能見度與話語權，並推動整合亞洲資源，發展「亞洲棒球大聯盟」。他表示，「12強奪冠只是起點，未來的目標是世界盃冠軍，台灣棒球能有今天在世界的一席地位，是無數學長從最艱難的地區與環境中，一路打拼出來的成果。他們的努力和成績，讓你們今天能圓這個夢，你們要懷著感恩的心。中華隊加油！」

