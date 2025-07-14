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桃猿「夏日聖誕」浪漫飄雪？女孩變裝秀、球員手繪卡掀話題

▲桃猿夏日聖誕。（圖／樂天桃猿提供）

▲桃猿夏日聖誕。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

炎炎夏日也能感受聖誕節的浪漫氛圍！樂天桃猿球團今夏推出全新主題活動「夏日聖誕」，將冬季專屬的節慶氣息搬進球場，為球迷打造最奇幻的棒球體驗。主題活動期間自7月15日至8月6日，在樂天桃園棒球場內外陸續登場，邀請10號隊友一同踏入這場跨季節的棒球派對。

活動期間，從7月15日到8月6日止，樂天桃園棒球場場外將出現獨一無二的樂天聖誕樹打卡造景區，更特別於主場賽事時設置定時「下雪機制」，只要在主場賽事期間前來，就有機會在炎炎夏日體驗夢幻飄雪，留下最特別的棒球回憶。

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樂天球團也特別設計本次活動的主視覺，以手繪風格結合選手個性，將夏日與聖誕元素完美融合，展現Rakuten Monkeys專屬的創意活力。聖誕樹上的每個吊飾，都是球員手繪、獨一無二，為整體造景增添巧思。

而最受球迷期待的亮點之一，就是樂天女孩的主題變裝！7月25日「夏日聖誕」主題日當天，女孩們將以聖誕女郎造型應援1至3局，中場還會帶來全新舞蹈演出，為球場注入滿滿節慶魅力與青春熱力。

樂天桃猿誠摯邀請所有球迷，把握這場融合酷暑與冬日奇幻的限時活動，一起來球場過個難忘的「夏日聖誕」！全猿熱情不間斷，準備迎接最夢幻的棒球派對！

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