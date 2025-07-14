詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

▲詹姆斯執行了球員選項，但傳出已有4隊詢問交易可能。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

天王詹姆斯（LeBron James）雖執行了球員選項，但他與湖人並未洽談新合約，未來動向依然充滿變數。《ESPN》爆料，包括勇士、騎士、快艇與獨行俠等4隊，都已聯繫詹皇的經紀人保羅（Rich Paul）詢問交易可能性，其中達拉斯陣中有兩名詹皇昔日的冠軍戰友戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）。

湖人今夏網羅狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）與側翼小將拉拉維亞（Jake LaRavia），卻失去與「金童」唐西奇（Luka Doncic）交情深厚的芬尼－史密斯（Dorian Finney-Smith），同時更傳出湖人轉售球隊時未先告知詹姆斯，只通知唐西奇，令人玩味。

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▲獨行俠主控厄文（右）今夏續約3年，他曾是詹皇的冠軍搭檔。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）近日披露，有4隊對詹皇展現興趣。美國節目《Scoop B Radio》主持人羅賓森（Brandon Robinson）進一步指出，這4支球隊是騎士、勇士、快艇與獨行俠。

其中獨行俠陣中有兩名詹姆斯昔日的冠軍戰友戴維斯、厄文。不過《運動畫刊》報導，獨行俠只有在詹皇與湖人達成買斷的情況下，才會考慮出手搶人。

因為若要以交易的方式，匹配詹皇高達5260萬美元的年薪將極為棘手，可能得送出湯普森（Klay Thompson）、加福德（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）等主將，甚至連布朗尼（Bronny James）都有可能被納入談判中，畢竟在詹皇生涯這個階段，要他和兒子分隊作戰，幾乎難以想像。

▲戴維斯年初被震撼交易到獨行俠。（圖／翻攝自IG／kingjames）