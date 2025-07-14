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義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

記者游郁香／綜合報導

世界球王辛納（Jannik Sinner）在2025年溫網男單決賽成功復仇，耗時3分04秒，以4比6、6比4、6比4、6比4擊敗尋求3連霸的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），奪下個人生涯首座溫網冠軍，也成為史上第1位在草地大滿貫封王的義大利男子選手。

▲▼溫網男單決賽，球王辛納擊敗艾卡拉茲封王。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網男單決賽，球王辛納擊敗艾卡拉茲封王。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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網壇新世代「雙雄」繼上個月在法網冠軍戰廝殺5盤後再度交鋒，上次艾卡拉茲上演經典逆轉秀，克服0比2落後並化解3個賽末點封王。這次兩人在草地再戰， 辛納首盤一度4比2領先，卻被艾卡拉茲連下4局搶下首盤。辛納第2盤回穩，一開局就破發，儘管途中有觀眾意外開香檳干擾，瓶塞剛好落在辛納腳邊，他仍維持專注追平盤數。

第3盤，辛納在4比4後完成關鍵破發，並以7記ACE球奠定勝局（前兩盤他未有任何ACE球），再下一城率先聽牌。第4盤，辛納持續保持高檔表現，順利拿下比賽。

▲▼溫網男單決賽，球王辛納擊敗艾卡拉茲封王。（圖／達志影像／美聯社）

23歲的辛納自去年奪得首座美網冠軍後，今年初衛冕澳網成功，如今又在全英俱樂部稱王，完成連4大滿貫決賽出賽的壯舉，也成為史上首位在溫布頓男單封王的義大利球員。

辛納從2024年澳網到今年溫網奪冠隔僅532天，是史上第2快累積4座大滿貫金盃的男子選手，僅次於瑞士天王費德勒（Roger Federer）的434天（從2003年溫網到2004年美網）。

▲▼溫網男單決賽，球王辛納擊敗艾卡拉茲封王。（圖／達志影像／美聯社）

此役前艾卡拉茲正處於24連勝、草地勝率高達92.1%的巔峰狀態，且對辛納保持5連勝紀錄，辛納是首位在草地兩度擊敗艾卡拉茲的選手。艾卡拉茲草地生涯僅3敗，其餘兩場為2021年溫網輸給梅迪維夫（Daniil Medvedev）與2024年女王盃敗給德雷珀（Jack Draper）。

值得一提的是，辛納16強戰對季米特洛夫（Grigor Dimitrov）開局就跌倒造成右手肘不適，但他在準決賽擊敗24冠傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）後透露傷勢無礙，以實際行動證明自己爭冠的決心。

關鍵字： 網球溫網Jannik SinnerCarlos Alcaraz

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