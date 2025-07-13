李灝宇關鍵二壘安打帶動反攻　鄭宗哲中斷連3戰安打仍靠2保送上壘

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手13日（台灣時間）出賽，李灝宇關鍵二壘安打帶動反攻火力，鄭宗哲、柯敬賢、林盛恩選球眼大開，單場都獲得2保送。

Hao-Yu Lee's 12th double of the season ???? pic.twitter.com/4TgEWtKMyQ [廣告]請繼續往下閱讀... July 13, 2025

海盜3A鄭宗哲擔任第9棒，鎮守游擊，1打數無安打，雖然中斷連3場安打，不過靠著滾地球貢獻1打點，另選到2次保送，目前打擊率.222。

老虎3A李灝宇扛開路先鋒，5局上球隊以2比4落後時，他在隊友保送後掃出二壘安打（本季第12支）串連火力，擊球初速102.8英里（約165.4公里），也靠隊友推進跑回1分。此局團隊進帳3分扭轉戰局，一路領先並在最終以7比6逆轉勝。李灝宇此戰5打數1安打，跑回2分，有1次三振，打擊率.241。

道奇新人聯盟柯敬賢擔任第二棒，2打數1安打，另選到2次保送，目前打擊.363。紅人林盛恩對戰守護者，擔任第一棒指定打擊，5局上掃出二壘安打貢獻1打點，靠對手失誤跑回1分，此戰2打數1安打，也選到2保送，貢獻1得分、1打點，目前打擊率.160。