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後勁淡定寫19連勝！賽後自省對兄弟失7分　9局放心交給林詩翔

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹今晚以1比0完封富邦悍將，持續展現強大投手戰力。先發投手後勁此役繳出6局無失分、6次三振的表現，壓制悍將打線，率隊奪下勝利，也締造跨季19連勝的驚人紀錄，距離中職紀錄僅差兩場。

▲▼ 後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

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談到投球策略，後勁強調會根據當天的狀況調整使用球路，「看當天的球路狀況，若狀況不好的球種就少用。」

他也主動回顧6月10日對中信兄弟掉7分的那場比賽，「我沒意識到，球種沒發揮效果，也沒有在安打後檢查球路是否是我想要的軌跡，這是我的問題，沒有馬上確認、進行修正。」

今晚比賽開局雖因隊友失誤和保送陷入危機，但後勁沉著應對，以雙殺化解危機；4局下、5局下雖再遭攻勢纏繞，皆靠三振與穩健守備脫困，6局下更讓悍將打者三上三下完美收尾，最終奪下本季第9勝，並獲選單場MVP。

跨季19連勝紀錄持續推進，再2場就能追上潘威倫。後勁對此保持平常心，「沒有特別的感覺，我的目標是榮耀上帝，為了家人拚飯碗，也希望替球隊拿下勝利，讓球迷看到一場好比賽。」

球隊連兩場都是1分差高張力比賽，這一次林詩翔順利關門。後勁展現對終結者的高度信任，身為前守護神的他感同身受，「我自己當過終結者，知道1分差的比賽有多辛苦、多困難，只要一球沒執行好或失投，就會失分、無法幫球隊守住勝利。」他強調，「我相信守護神能守下那局。」

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹富邦悍將投手勝利

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