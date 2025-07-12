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張育成關鍵安延續攻勢　盛讚林詩翔真的強：變速球好大顆！

▲▼ 張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將昨天與台鋼雄鷹上演一場驚心動魄逆轉戰，關鍵時刻由范國宸敲出再見全壘打終結比賽。身為9局下勝利序曲的開啟者，張育成賽後難掩激動，上前和范國宸擁抱，而能突破對方終結者林詩翔，他也大讚對方真的是一位好投手。

范國宸這支全壘打不只帶走比賽，更是他職業生涯的第一支再見全壘打，連隊友張育成都替他開心。

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「他打出去的那一球真的飛很高、速度也快。」事實上，張育成一開始就全力衝刺，但看到范國宸蹲在本壘前許久，一度遲疑，「看到國宸在看，以為會不會是界外？結果不是，真的出去了，就很興奮！」

身為延長關鍵攻勢的打者，張育成談到當時與林詩翔的對決心理戰，直言對方的變速球很犀利，「說真的，他那一顆變速球真的很大顆，我那時揮棒落空那一顆，真的有嚇到我，因為那一球就是從上面掉到好球帶最下緣。」

「當下想說把球看裡面一點，畢竟他那一球真的掉很大，剛好兩好三壞，他又投那一球，就想說順勢擊球點跟進來一點。」他也謝謝自己沒有成為最後出局，「2出局有上壘，才能夠延續攻勢。」

張育成慶幸有形成一個好結果， 但不得不說，「林詩翔真的是很不錯的投手！那一球也是剛好鎖定到順勢帶起來。」

關鍵字： 棒球富邦悍將台鋼雄鷹范國宸張育成

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