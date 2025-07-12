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張肇元驚喜遞補魔鷹參加全壘打大賽　笑喊有壓力：要幫他衛冕！

▲▼ 張肇元 。（圖／記者王真魚攝）

▲張肇元 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹重砲魔鷹因鎖骨不適辭退全壘打大賽後，隊友張肇元驚喜遞補，再度挑戰這場長打盛宴，連續兩年參賽的他笑說，「有壓力！因為我是代替魔鷹，要幫他衛冕！」

張肇元透露，這禮拜接獲通知時非常意外，「說真的，有點嚇到！」他坦言取代魔鷹出賽讓他備感壓力，「但這個壓力是我自己給的啦，冠軍是魔鷹的榮耀，我替他出賽，就希望能幫他衛冕！」

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對於魔鷹為何退出，張肇元表示兩人有稍微聊過，「他說為了保護身體，只能忍痛退出。」魔鷹也大方分享開轟訣竅，「就一個秘訣啦！他說打自己的，不要想太多，不用在意球飛不飛得出去，也不用管對手是誰。」

值得一提的是，今年餵球投手依舊是台鋼投手教練蕭任汶，張肇元對這個搭檔組合充滿期待，「去年我們兩個都是第一次參加，又是第一組上去打，節奏有點慢，今年要來雪恥一下！」

去年兩人初登場，全場僅揮棒24次，相較其他選手至少揮棒35次有落差，但張肇元在僅24次出棒中轟出10支全壘打，效率僅次於最終奪冠的魔鷹，實力備受肯定。

▲▼台鋼雄鷹投手教練蕭任汶。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹投手教練蕭任汶。（圖／記者李毓康攝）

回憶起最難忘的全壘打大賽，張肇元直言是2008年布雷締造的傳奇。當時布雷前3輪就轟出19支，第4輪還打了27支，總共46轟，締造「布雷障礙」。

除了布雷，張肇元還記得林智勝曾參加全壘打興奮跳舞的有趣畫面。聽聞「大師兄」林智勝今年將再次參戰，他瞬間眼睛一亮，「真的喔？那我可以在旁邊看他打耶！」

不同於魔鷹是火影忍者迷，張肇元透露自己是《排球少年！！》的忠實粉絲。他自曝最喜歡稻荷崎高校的北信介，直指雖然他不是主角隊，但很欣賞他穩重冷靜的氣質，「是我的學習對象！」

除了北信介，他也深受月島螢的成長歷程感動，「他看起來有點懶散，但他有一次在集訓時被對手殺球多次，最後終於成功攔網，那個瞬間他才真正愛上排球。我很喜歡當下那個畫面。」

張肇元以動畫角色為借鏡，強調比賽是日復一日練習的累積成果，上場時，不求炫目表現，只希望把平時的訓練忠實地展現出來，穩紮穩打，才是對自己的要求。

回頭談到這次全壘打大賽，張肇元的目標相當明確，他笑說，「今年要幫魔鷹衛冕！」

關鍵字： 全壘打大賽台鋼雄鷹張肇元長打盛宴魔鷹

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