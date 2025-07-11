范國宸9局下再見全壘打！悍將2比1氣走台鋼雄鷹





▲艾速特 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（11日）在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，雙方展開一場精彩投手戰，台鋼靠著5局上陳飛霖的高飛犧牲打搶下第一分，但9局下，范國宸棒打林詩翔，再見全壘打，終場2比1氣走台鋼。

悍將先發投手魔力藍3局被曾子祐擊出安打後保送顏郁軒，1出局對王博玄製造左外野飛球，不過左外野手高捷發生失誤，讓台鋼攻佔滿壘。

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1出局面對滿壘危機局面，魔力藍未亂陣腳，三振郭永維後再讓吳念庭擊出中外野飛球，隊友申皓瑋帥氣滑接，讓台鋼滿壘「大中計」。

5局上，魔力藍先後被顏郁軒、王博玄擊出安打，陳飛霖代打敲出高飛犧牲打，率台鋼突破0比0僵局，先馳得點。

悍將4到6局都有打者擊出二壘安打攻佔得點圈，但艾速特都能及時化解危機，阻斷對方攻勢。

7局上，魔力藍續投，再讓台鋼三上三下，包括對顏郁軒投出本場個人第7K。7局上，魔力藍續投，再讓台鋼三上三下，包括對顏郁軒投出本場個人第7K；此戰主投7局被敲5安，5局失掉唯一1分。

台鋼先發投手艾速特則先發6局同樣只被擊出5安，另有3次三振，無失分。張誠恩7局登板讓悍將3上3下。

8局下，陳柏清登板，悍將接連換上代打，其中蔡佳諺敲出安打，但陳真、王念好先後吞K，蔡佳諺盜上二壘，台鋼提出挑戰成功改判盜壘失敗，悍將阻斷攻勢。

9局上，富藍戈續投，魔鷹、張肇元都擊出深遠飛球，但孔念恩、蔡佳諺美技接殺，王柏融選到保送，不過下一棒曾子祐擊出右外野飛球出局。

9局下，林詩翔登板關門，2出局後對決張育成被擊出安打，范國宸再見全壘打，一棒逆轉戰局。