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狀元弗拉格自評「生涯最糟一戰」　美媒：夏聯首秀就被當超巨防守

記者游郁香／綜合報導

獨行俠天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）在夏季聯賽首戰雖21投僅5中、三分球5投全落空，仍貢獻10分、6籃板、4助攻與3抄截。他賽後坦言，「這可能是我人生最糟的一場比賽」，但美國媒體《ClutchPoints》認為他展現超齡抗壓性，「一個18歲的孩子在第一天就被當作超級巨星般防守並勇敢迎戰」。

獨行俠在夏季聯賽首戰以87比85險勝湖人，18歲的新科狀元弗拉格對自己的首秀表現並不滿意，「那可能是我人生最糟的一戰，但我們贏球了，這才是我最在意的。」

▲▼NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

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▲弗拉格夏聯首戰21投僅中5，自評可能是「生涯最糟一戰」。（圖／達志影像／美聯社）

他透露首節就出手9次源於教練團的鼓勵與信任，「教練對我很有信心，他們告訴我可以多嘗試、多實驗，要我主動出擊。」獨行俠夏聯總教練布羅哈默（Josh Broghamer）肯定弗拉格的整體表現，「我覺得他打得很好。他掌握球權後，體能消耗會更明顯，對手全場壓迫、包夾他，每次切入都遭遇身體碰撞。」

《ClutchPoints》評論指出，外界若只看命中率，將錯失評價弗拉格真正價值的視角。他首秀就面對全場壓迫與雙人包夾，「弗拉格是一名小前鋒，他卻像控衛一樣從容應對壓力。他毫無退縮、正面迎戰，在上半場就打了高強度的16分鐘，多數狀元在首秀時根本不會被這樣『照顧』。」

▲▼獨行俠弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格首秀即遭湖人包夾壓迫，展現超齡抗壓性。（圖／達志影像／美聯社）

該文也分析，湖人的「高壓」戰術確實在下半場耗盡弗拉格的體力，但作為攻守全能的球員，他的貢獻不僅限於進攻。他的籃板、組織、防守與領導氣質，讓他具備成為全能球星的潛力。

「所以如果你是懷疑者，就趁現在好好懷疑吧。因為當天現場的NBA教練與球員，都親眼見證了一個18歲的孩子在第一天就被當作超級巨星般防守並勇敢迎戰，他們都知道這孩子只會變得越來越強。」《ClutchPoints》如此寫道。

▲▼獨行俠弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體力挺弗拉格：「首秀就被當超級巨星防守，未來只會越來越強。」（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠Cooper Flagg

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