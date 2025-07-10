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職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全成最夯黑馬

PLG想找味全取代鋼鐵人，成為關鍵第4隊。（示意圖，本刊資料照）

▲PLG想找味全取代鋼鐵人，成為關鍵第4隊。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

PLG、TPBL兩大職籃聯盟合併與否，還要再談談，雙方檯面下也動作頻頻，拚爭取生力軍加盟。本刊掌握，面對新賽季即將到來，PLG、TPBL有志一同，都鎖定了經營職棒人氣球隊味全龍的味全公司，希望味全也能跨足籃球領域。

TPBL去年才創立，但在T1聯盟基礎加持下，目前共有7支球隊，包括台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。走過5個賽季的PLG，目前僅存台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、台鋼獵鷹、高雄鋼鐵人等4隊，不過本季成績墊底，僅拿下2勝的鋼鐵人，決定不玩了，持續尋找新買家。

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正值TPBL處於發展期，想把市場做大，PLG則是風雨飄搖，面臨4缺1的生死存亡關頭，積極尋求生力軍加入。本刊掌握，兩大聯盟為此把目光轉向經營職棒有成，重組味全龍3年即奪冠的味全公司，盼其能從棒壇跨足籃壇，給予奧援；像是TPBL的攻城獅隊，就曾接觸味全，探詢味全入主的可能性，PLG也想找味全取代鋼鐵人，成為關鍵第4隊。

事實上，「棒籃雙棲」案例還不少，目前包括中信、富邦、台鋼皆有經營職棒與職籃球隊。

本刊也掌握，PLG一度想從TPBL挖角台北台新戰神，但功虧一簣，TPBL慰留台新成功。同時，鋼鐵人原有意找名列電子五哥、全球第二大筆電代工廠的仁寶接盤，最後也是鎩羽而歸。

如今籃壇再爆震撼消息，過去叱吒中華職籃（CBA）的人氣勁旅「宏國象」傳出有意重組，一旦宏國象「復活」成功，會投入PLG或TPBL，已未演先轟動。


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關鍵字： 鏡週刊PLGTPBL職籃

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