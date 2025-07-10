鄭宗哲火力回溫！昨開轟後今雙安再立功 跑回再見分助隊逆轉

Simon slashes our eighth walk-off of the season. pic.twitter.com/Jt3J28Kv1F — Indianapolis Indians (@indyindians) July 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜旅美好手鄭宗哲持續展現好手感，繼昨天擊出生涯3A首轟後，今日再繳出4打數2安打、1打點、1得分好表現，包含關鍵的追平安打與跑回再見得分，助球隊以3比2逆轉擊敗勇士3A。

鄭宗哲此役擔任第九棒游擊手，首打席面對時速101.4英里（163公里）的火球，毫不畏懼敲出右外野一壘安打，擊球初速達100.8英里。雖然接下來兩個打席分別遭到三振與界外球接殺，但他在第九局2出局三壘有人、球隊落後1分的壓力時刻，再次挺身而出，擊出中外野平飛安打，成功扳平戰局。

追平後，鄭宗哲立即跑出本季第11次盜壘成功，接著在隊友敲出二壘安打後從二壘奔回本壘，跑回再見分，助隊完成逆轉勝。

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此役鄭宗哲4打數敲出2安打、貢獻1打點並跑回1分，另吞1K，連兩戰敲安，本季打擊率.222、上壘率.332、長打率.281，整體攻擊指數為0.613。

他在6月底傷後回到3A後出賽6場、累積21打數敲出7支安打，包括1轟與1支二壘安打，共貢獻7打點，打擊三圍.333/.391/.524，攻擊指數高達0.915，火力全面回溫。

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）