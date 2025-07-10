道奇跌入本季最慘6連敗深淵　羅伯斯嘆：真的很挫折…

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天作客釀酒人，苦戰至延長10局最終遭到再見失利，吞下本季最慘的 6連敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）語氣沮喪地表示，「今天輸球讓人感到非常挫折。」

比賽進行到第5局，雙方仍未得分，大谷在2出局滿壘時選到四壞球，靠著保送擠回1分，為道奇先馳得點。雖然第7局被追平，但貝茲（Mookie Betts）以高飛犧牲打幫助球隊再度超前。不過，道奇終場仍遭逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這樣的結果，羅伯斯表示，「雖然輸球很可惜，但我滿意球員們在比賽中的拚戰態度。他們雖然沒能大量得分，但每一次打席的專注和鬥志，值得肯定。」

道奇投手群方面，主投的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）從傷兵名單回歸，繳出5局、5次三振、被2支安打、僅失1分的好表現。接替的2任牛棚也都未失分。不過第9局1分領先時，守護神史考特（Tanner Scott）失守遭追平；延長10局，耶茲（Kirby Yates）被擊出再見安。

對於釀酒人打線後段展現的韌性，羅伯斯直言，「他們不是容易三振的球隊，總是能把球碰到棒子。那個半局靠3支一壘安打就得分了。他們並不一味強力揮擊，而是精準擊球，這點我不太意外。」

道奇接下來將於 7月11日（台灣時間12日） 展開明星賽前最後一個系列賽，作客挑戰同屬國聯西區、目前排名第2的宿敵舊金山巨人。

大谷翔平預計在7月12日（台灣時間13日），隔6天再次登板，迎接上半季最後一次出賽。