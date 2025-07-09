謝淑薇3盤逆轉挺進溫網女雙4強　犀利Ace球終結比賽

▲謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科挺進溫網4強。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）今晚出戰溫網女雙8強賽，對決羅馬尼亞瑟絲蒂（ Sorana Cirstea）、俄羅斯卡林斯卡婭（ Anna Kalinskaya），首盤雖搶七失利，接下來兩盤以6比3、6比2橫掃對手，耗費2小時41分鐘完成逆轉，挺進4強。

謝淑薇混雙意外止步8強後，全心投入女雙賽場，她與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科榮膺第4種子。此戰首盤第6局，台拉聯軍先被破發，陷入2比4落後，好在接著回破加上保發，扳成了4比4，局末又在對手的發球局連續搶分，謝淑薇巧妙截擊得手，取得5比4領先。

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來到關鍵第10局，奧絲塔朋科卻突然「斷電」，連續2次雙發失誤，被對手逼出兩個破發點，隨後「O妹」正拍失誤，被追成5比5，雙方一路打到搶七，台拉聯軍以4比7敗下陣來。

進入次盤，奧絲塔朋科底線狀況回穩，加上謝淑薇屢次在網前打出「神表現」，6比3扳回一城，比賽回到原點。決勝第3盤，台拉聯軍首局就破了對手的發球局，隨著比賽的進行，兩人的狀態持續加溫，逐步拉開5比2優勢，並在第8局迅速逼出2個賽末點，被化解了一個後，謝淑薇以再見Ace球終結比賽，6比2力退對手，上演3盤逆轉秀搶下4強門票。