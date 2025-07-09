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中職明星賽簽名會12日開搶　啦啦隊與球星出席名單出爐

▲明星賽簽名會資訊。（圖／中職聯盟提供）

▲明星賽簽名會資訊。（圖／中職聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年《台灣精品中華職棒明星對抗賽》將於7月19、20日在臺北大巨蛋盛大登場。感謝球迷熱情支持，讓今年活動規模再創新高！其中備受矚目的「球星女孩簽名會」也將同步熱鬧舉行，邀請來自 TEAM STAR 與 TEAM TAIWAN 的當紅球星與六隊啦啦隊代表，與球迷面對面互動，留下夏日最難忘的回憶。

簽名會將舉辦四場，7月12日中午12點起於 ibon 售票系統正式開賣，每場限量80名，資格券每張售價2,800元（可全額兌換等值商品）。由於球星與啦啦隊成員同場亮相，堪稱千載難逢的超夢幻組合，勢必掀起搶購熱潮。

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簽名會分別於明星賽兩天舉行：

7月19日（六） 為 TEAM STAR 專場，球星陣容包含宋晟睿、林子豪、林子偉、劉基鴻、張育成與林詩翔，啦啦隊則有衣宸、侯芳、嘎琳、菲菲、雅惟、林浠出席。

7月20日（日） 則輪到 TEAM TAIWAN 接棒，出席球星包括岳東華、胡金龍、陳冠宇、蔣少宏、李東洺、陳柏清，啦啦隊成員則為小迪、芮絲、宋宋、柳柳、禾羽與李樂。

簽名會資格券採實名制購票，不含入場門票，球迷須另行購買當日球賽門票才能參加簽名活動。資格券視同市值 NT$2,800 商品兌換券，僅限7月19、20日於 CPBL 巨蛋旗艦店使用，逾期未兌換恕不退款、亦不得補發商品。若活動當日上午10點前未售罄，將開放於 CPBL SHOP 單筆消費滿 NT$2,800 之球迷兌換。

明星賽活動將於19日下午1點、20日中午12點開放球迷入場，從備受期待的「戰技挑戰賽」與「全壘打大賽」揭開序幕，壓軸的明星對抗賽與賽後音樂饗宴更是每年重頭戲。

2025年中職明星賽將在台北大巨蛋締造嶄新篇章，無論是經典賽事還是夢幻簽名會，都不容錯過。誠摯邀請全台球迷共襄盛舉，留下屬於你與偶像的夏日回憶！

▲明星賽簽名會資訊。（圖／中職聯盟提供）

▲明星賽簽名會資訊。（圖／中職聯盟提供）

關鍵字： 中職簽名會明星對抗賽球迷啦啦隊

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