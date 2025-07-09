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李東洺昨繳生涯最長先發　揭備戰關鍵「有固定日期準備更踏實」

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在8日對戰味全龍的比賽中，富邦悍將先發李東洺主投7局僅失1分，寫下個人生涯單場最長局數紀錄，幫助悍將當下穩住戰局，今日李東洺受訪時談及備戰過程與心態轉變，透露有明確出賽日期讓他更能專注準備，成為關鍵之一。

「因為我上一場丟完時就會知道下次登板是什麼時候，這樣有固定日期的話備戰會更有方向，」李東洺透露，這次比賽相隔近2週，讓他有時間針對性地安排訓練，「這十幾天就做一些針對此次先發的準備，感覺還不錯。」

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同時李東洺也坦言，如果這場因雨延賽多2天，「備戰狀態可能就不會那麼好，因為會不知道要從何開始準備。」

相較於先前2次面對味全時失分較多，這場比賽的轉變明顯，「之前那幾場有點是我自己把自己投倒的感覺，控球問題加上被打安打後心態起伏，導致用球數增加，投起來就比較掙扎。」

接著李東洺冷靜分析，「但這場我就是一直攻擊他們的好球帶，逼他們打出無效飛球、滾地球，讓我可以高效延長局數。」

被問到唯一失分的一局，李東洺則給予對手肯定，「那是阿信（郭天信）打得好，他擊球點放得很前面，應該沒有打得很紮實啦，但球就剛好在界線邊。」

比賽中5局上半一度出現連續4顆壞球形成保送的情況，李東洺也坦率分享當時身體上的反應；「他們那種力量型打者會激起我的鬥志，像是遇到陳子豪我就會全力投球，結果可能太用力，肌肉有點緊繃，動作也變得不協調，」李東洺補充說，捕手戴培峰當時也察覺異狀，「他有提醒我不要太緊繃，放輕鬆一點，算是一種臨場上的即時協助。」

最後被問到是否會為本季設立投球局數目標時，李東洺語氣平和的表示：「沒有特別設定大方向的目標，就是一局一局的丟，盡量幫助球隊，因為如果設定了但沒達成，可能會有遺憾，所以不想想太多，就是一步一腳印的概念。」

關鍵字： 中華職棒富邦悍將李東洺

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