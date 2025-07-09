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164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）密爾瓦基釀酒人隊23歲火球新秀米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天對洛杉磯道奇主投6局僅失1分，飆出12次三振，率隊以3比1擊敗強敵，摘下本季第4勝（1敗）。此役他不僅投出164公里的火球，還與道奇王牌柯蕭（Clayton Kershaw）同場較勁，展現新星氣勢。

比賽第1局，米蕭羅斯基就遭遇挑戰，被首名打者大谷翔平轟出中外野陽春砲（本季第31轟）。但他迅速穩住陣腳，接連三振貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）與帕赫斯（Andy Pages）1，展現驚人壓制力。前5局15個出局數中，有高達12個來自三振。

第6局面對無人出局一、二壘的危機，米蕭羅斯基仍展現成熟心智，以三個內野滾地球成功脫困。總教練墨菲（Pat Murphy）原本打算讓他退場，但觀察到他的狀態反而在第6局更加穩定，決定信任他繼續挑戰道奇強打線。

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「一般來說，第6局我們可能會換投，但他的狀態在那一局其實更好了，所以我決定讓他繼續投。更難得的是，他當天第3次對上那些強打者，還能成功壓制。這樣的經驗對他幫助很大。他做到了，我真的為他感到高興。」墨菲。

賽後，道奇先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）也對米蕭羅斯基基讚譽有加。他表示，「現在我了解他了。他的表現令人印象深刻，簡直不可思議，真的非常特別，一切都很完美。老實說，我根本不知道該怎麼打。」

根據MLB官網數據，釀酒人隊新人投手單場最多三振紀錄為13次，由佩拉爾塔（Freddy Peralta）於2018年5月創下。米蕭羅斯基此役雖未打破紀錄，但仍以火球與三振主宰比賽節奏，成為焦點。

墨菲更大讚，「他的冷靜、能量、心理素質，一切都令人讚歎。還有他的謙虛，真的非常了不起。」

▲密爾瓦基釀酒人隊23歲火球新秀米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲密爾瓦基釀酒人隊23歲火球新秀米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski） 。（圖／達志影像／美聯社）

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