日清創意鬆餅塔慶祝大谷第31轟　球迷大讚：原來可以這樣！

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的大谷翔平，今作客釀酒人首局首打席便轟出本季第31號全壘打。大谷代言的日清製粉Welna延續傳統，以鬆餅塔（Pancake Tower）慶祝大谷達成新紀錄，不過這次的設計與以往不同，讓網友大讚創意十足。

這發全壘打擊球初速為108.4英里（約174.4公里），飛行距離達431英尺（約131公尺）。每當大谷敲出大號全壘打，日清Welna便會在社群分享「鬆餅塔」為他慶祝，而這次的第31轟版本則有巧妙升級：因為塔越堆越高，團隊將每片鬆餅的直徑加大，來提升整體穩定度，避免「垮塔」風險。

日清Welna在官方X（前推特）上發文表示，「高度越來越誇張了，這次特地把鬆餅烤得大一點！這樣就更穩了～」並附上最新的鬆餅塔照片。

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網友們也紛紛留言熱烈回應，「這個巧思太棒了」、「原來還可以這樣！（笑）」、「好主意，真的看起來更穩了」、「薄又大，塔的穩定性大升級！」。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）