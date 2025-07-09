運動雲

>

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇今夏決定不續約，引發對未來去留的諸多臆測。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）傳出已明確告知球團，今夏不會續約，打算明年再評估，這個決定將引發更多關於他長期去向的揣測。丹佛目前還有一個麻煩，在交易市場網羅的長人瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）可能出走，39歲老將霍佛德（Al Horford）成了金塊另一個追逐目標。

根據《丹佛郵報》與球團消息人士證實，3屆年度MVP約基奇已明確告知金塊，今夏不會接受3年2.06億美元的延長合約，他目前的合約將在2027-28賽季後到期，最後一年是6280萬美元的球員選項。若等到明年續約，他有機會簽下一紙4年、總值更高的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊替約基奇找禁區幫手，瓦倫休納斯卻傳出有意轉戰歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

此舉無疑將引發外界對約基奇未來動向的揣測，尤其金塊身處小市場，每一次「未續約」的決定都可能被競爭對手視為「有機可趁」。金塊在今年季後賽與雷霆鏖戰7場飲恨出局，陸續更換總經理與總教練，球隊正處於組織重整階段。

原本金塊透過交易替約基奇找來的替補「大V」瓦倫休納斯，傳出有意前往歐洲加盟希臘帕納辛奈科斯，這筆交易至今都未正式完成，「大V」是否會如期入隊仍是疑問，因此丹佛仍在積極追求39歲的冠軍中鋒霍佛德。

記者西德里（Evan Sidery）透露，霍佛德將在金塊與勇士間抉擇，若瓦倫休納斯拒絕報到，霍佛德對丹佛來說將是極具吸引力的替代人選，不過目前勇士被視為霍佛德最可能的新東家。

▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德將在金塊與勇士之間做出選擇，丹佛積極爭取中。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Nikola JokicAl Horford

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

台灣飛人看「宏國象」可能回歸　劉錚：返台打球還有很多要評估

台灣飛人看「宏國象」可能回歸　劉錚：返台打球還有很多要評估

阿拉薩瓊斯盃歸化「入學考」　陳盈駿、林庭謙讚積極度佳

阿拉薩瓊斯盃歸化「入學考」　陳盈駿、林庭謙讚積極度佳

李東洺好投白搭　吉力吉撈8局「死裡逃生」敲致勝安率味全4：1悍將

李東洺好投白搭　吉力吉撈8局「死裡逃生」敲致勝安率味全4：1悍將

林彥廷親曝「仍想旅外」　新東家將在瓊斯盃打完決定

林彥廷親曝「仍想旅外」　新東家將在瓊斯盃打完決定

日清創意鬆餅塔慶祝大谷第31轟　球迷大讚：原來可以這樣！

日清創意鬆餅塔慶祝大谷第31轟　球迷大讚：原來可以這樣！

【火爆現場】台中檳榔攤口角失控！女員工拿刀追人

熱門新聞

大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

大谷翔平刷新國聯149年紀錄！驚天第31轟寫下歷史新高峰

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

吉力吉撈「死裡逃生」連葉總都說神奇！鑀龍投出數一數二好表現

台灣飛人看「宏國象」可能回歸　劉錚：返台打球還有很多要評估

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷砲轟怪物新秀！再破隊史紀錄

2日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

3大谷翔平刷新國聯149年紀錄！

43屆MVP約基奇告知金塊不續約

5吉力吉撈死裡逃生連葉總都說神奇！

最新新聞

1莎芭蓮卡逆轉晉級溫網4強

2像徐若熙的訓練員盧泓捷引熱議

3山本由伸被KO後退出明星賽

4湖人新援自認高球商能串聯詹皇、唐西奇

5小蠻牛挺進4強朝溫網3連霸邁進

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

李珠珢被吃豆腐急逃脫　檸檬偷襲成功被剁手手

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366