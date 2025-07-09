3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

▲約基奇今夏決定不續約，引發對未來去留的諸多臆測。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）傳出已明確告知球團，今夏不會續約，打算明年再評估，這個決定將引發更多關於他長期去向的揣測。丹佛目前還有一個麻煩，在交易市場網羅的長人瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）可能出走，39歲老將霍佛德（Al Horford）成了金塊另一個追逐目標。

根據《丹佛郵報》與球團消息人士證實，3屆年度MVP約基奇已明確告知金塊，今夏不會接受3年2.06億美元的延長合約，他目前的合約將在2027-28賽季後到期，最後一年是6280萬美元的球員選項。若等到明年續約，他有機會簽下一紙4年、總值更高的合約。

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▲金塊替約基奇找禁區幫手，瓦倫休納斯卻傳出有意轉戰歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

此舉無疑將引發外界對約基奇未來動向的揣測，尤其金塊身處小市場，每一次「未續約」的決定都可能被競爭對手視為「有機可趁」。金塊在今年季後賽與雷霆鏖戰7場飲恨出局，陸續更換總經理與總教練，球隊正處於組織重整階段。

原本金塊透過交易替約基奇找來的替補「大V」瓦倫休納斯，傳出有意前往歐洲加盟希臘帕納辛奈科斯，這筆交易至今都未正式完成，「大V」是否會如期入隊仍是疑問，因此丹佛仍在積極追求39歲的冠軍中鋒霍佛德。

記者西德里（Evan Sidery）透露，霍佛德將在金塊與勇士間抉擇，若瓦倫休納斯拒絕報到，霍佛德對丹佛來說將是極具吸引力的替代人選，不過目前勇士被視為霍佛德最可能的新東家。

▲霍佛德將在金塊與勇士之間做出選擇，丹佛積極爭取中。（圖／達志影像／美聯社）