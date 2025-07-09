大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄

Shohei Ohtani hits a leadoff homer off Jacob Misiorowski! pic.twitter.com/jX22CK4Xwq — MLB (@MLB) July 8, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平，首局就從釀酒人怪物新人投手米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）手中敲出第31轟，首打席就擊出全壘打，終止連6場未開轟。

面對本季才剛升上大聯盟、表現備受矚目的釀酒人先發投手米蕭羅斯基，大谷展現火力。

第一球是100.3英里（約161.4公里）的速球，大谷沒出棒形成好球；第二球是低角度曲球揮空；第三球則是進入紅中的曲球，大谷逮中機會，一棒轟向中外野看板，全壘打飛行距離達431英尺（約131.4公尺），擊球初速108.4英里（約174.5公里）。

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對於這發全壘打，洛杉磯當地轉播單位「SportsNet LA」的主播戴維斯（Joe Davis）興奮表示，「大谷用一記氣勢磅礡的轟炸，向這位菜鳥投手打了招呼！」

大谷的這支全壘打，也寫下道奇隊球員在明星賽前最多全壘打的隊史紀錄！道奇過去該項紀錄保持人為貝林傑（Cody Bellinger），他在2019年上半季共擊出30轟，並最終以47發全壘打獲得當年國聯MVP。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）