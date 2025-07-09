克魯茲參戰全壘打大賽！拚海盜隊史首度晉級

▲克魯茲（Oneil Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜強打游擊手克魯茲（Oneil Cruz）確認參加2025年全壘打大賽，將在亞特蘭大Truist球場（Truist Park）登場，挑戰用怪力寫下隊史新頁。 克魯茲是本屆第五位確認參賽的球員，與阿庫尼亞Jr.（Ronald Acuña Jr.)、羅里（Cal Raleigh）、伍德（James Wood）及巴克斯頓 （Byron Buxton）一同角逐全壘打王。

他將成為繼2019年貝爾（Josh Bell）後，首位參賽的海盜球員，也是隊史第六人。過去包含巴尼拉（Bobby Bonilla，1990年）、邦茲（Barry Bonds，1992年）、麥卡臣（Andrew McCutchen，2012年）及阿瓦瑞茲（Pedro Álvarez，2013年）都曾參加，不過從未有一位海盜選手闖進第二輪，克魯茲將挑戰打破這項紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克魯茲本季已敲出15轟，並跑出28次盜壘成功，有望挑戰30轟30盜壯舉，若能達成，將成為繼邦茲後，海盜隊史第二位寫下此紀錄的球員。

除了比賽表現亮眼，克魯茲在打擊練習的「怪力秀」同樣震撼全場，時常擊中球場最遠處或高層看台。他目前以平均96.1英里的擊球初速，領先全大聯盟，5月25日更擊出初速高達122.9英里的全壘打，創下Statcast時代（自2015年以來）最強擊球紀錄。

截至目前為止，大聯盟本季共有10顆擊球初速達118英里以上的球，其中有6顆來自克魯茲。他生涯最遠的一轟出現在2024年7月27日，面對響尾蛇投手普法特（Brandon Pfaadt）將球轟出472英尺；今年最遠的一發則是4月23日，飛行距離達463英尺，為本季第15遠。