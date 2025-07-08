吉力吉撈續命敲致勝安：感謝對手漏接！守一壘「跳來跳去」很happy

記者王真魚／新北報導

味全龍今（8日）作客富邦悍將，靠著吉力吉撈．鞏冠在8局關鍵時刻敲出2分打點安打，突破僵局、助隊奠定勝基。這支關鍵一擊，其實原本可能成為出局數，卻因一壘手漏接界外飛球「續命」，他事後幽默地說，「以比賽來說，感謝對手漏接，才有機會表現。」

第8局關鍵打席，吉力吉撈一度擊出界外飛球，卻因一壘手高捷漏接而續命，隨後把握機會敲出關鍵安打。他感謝對手的「意外幫忙」，也將功勞歸於整體團隊，「大家表現都很棒，是因為有前面隊友上壘，我才有機會打點、安打幫助球隊贏球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉力吉撈鞏冠 。（圖／味全龍提供）

談到打擊時的心態與今年策略，吉力吉撈表示，「就輕鬆打，藉著那一球的力量去打，有辦法把球打在場內就有機會得分，多一點結果出現。我沒想太多，就是專心在那一球。」

無論是面對高飛必死球前或後，他強調，想辦法打到球，掌握投手的節奏。

回顧上半季味全團隊打擊較為不振，吉力吉撈認為，其實大家手感並不差，氣氛也都很好，「只是有些球打得太強、剛好進對手手套。大家就繼續維持，繼續相信自己能做得到，現在場上也看到大家都表現不錯，就繼續維持、繼續努力。」

至於轉守一壘後，吉力吉撈自認愈來愈上手，笑說，「可以在那邊跳來跳去滿好玩，可以幫球隊接球、抓出局數，也算是貢獻，滿樂意守備，開心打球，會繼續加油！」

記者提醒他守一壘時打擊率突破4成，他先是驚訝，「真的嗎？是喔！」接著笑回，「可能可以一直笑，比較Happy啦。」

相較於DH需要長時間等待與熱身準備，吉力吉撈坦言更喜歡守備上場，「可以動來動去比較熱，也比較容易進入比賽節奏。DH真的很難，但現在能守一壘，我相信會對打擊有幫助。」

目前賽前會一併練習捕手與一壘守備，吉力吉撈珍惜場上每一次機會，「好好在可以打職棒的生涯，全力以赴，做好每一件事。」