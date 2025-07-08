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日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

▲▼志田千陽羽球雙打奪銅牌，出賽奧運IG漲粉破74萬。（圖／翻攝自IG）

▲「日本最美女雙」志田千陽（左）、松山奈未（右）攜手奮戰近11年，將於8月世錦賽後正式拆夥。（圖／翻攝自IG）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本羽球女雙名將志田千陽與松山奈未，這對曾於巴黎奧運摘下銅牌的長年搭檔，8日共同宣布，將在8月世界錦標賽結束後正式拆夥，結束橫跨近11年的合作關係。消息一出，震撼羽壇，也讓不少球迷感到不捨。

這對被譽為「最美女雙」的組合，自2014年在青少年階段相識並展開配合，從2015年首度合作就於世青賽奪銅，之後攜手奮戰，歷經無數賽事征戰，並於2024年巴黎奧運站上頒獎台，成為日本女雙的代表性組合。兩人目前世界排名第2，本季也曾勇奪全英公開賽冠軍。

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志田千陽透過社群媒體發文表示，這項決定是經過長時間討論後作出的，「我們共同的目標一直是挑戰奧運金牌，而當這個夢想以銅牌收場後，我們的心境也出現變化。雖然依依不捨，但還是決定讓這段搭檔關係在世錦賽後劃下句點。」

她也提到，今年初松山曾短暫休假，兩人便約定等她回歸後再與工作團隊討論未來。最終，雙方決定堅持到世錦賽結束，再各自開啟新的旅程。志田坦言，能遇見一位並肩作戰近十年的搭檔是人生難得的緣分，「我感到無比感謝，這些年來的點滴經歷，都是我心中珍貴的寶藏。」

對於未來，志田透露將從九月起與新搭檔—曾在兩屆奧運混雙奪銅的五十嵐有紗（舊姓東野）聯手出戰，目標是挑戰「女雙世界第一」。松山則預告將於近期公布新搭檔人選。

松山亦透過所屬球隊YouTube頻道向球迷致意：「日本公開賽將是我們最後一次在國內合體出戰，衷心希望大家能到場見證我們最後的身影。」志田也補充，「『シダマツ』（Shidamatsu）這個組合只剩下最後三場比賽，會全力以赴呈現最好的表現，希望這段旅程能永遠留在大家心中。」

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