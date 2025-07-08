林安可炸超大號3分砲！獅隊8比2痛擊兄弟終止作客洲際4連敗

記者王真魚／綜合報導

統一獅今（8日）作客洲際球場，布雷克6.2局優質好投，林安可9局上炸裂超大號三分砲給予重傷害，加上陳傑憲、陳聖平聯手建功，終場以8比2擊敗中信兄弟，不僅收下本周首勝，也終止了作客兄弟的4連敗。

獅隊開局就有攻勢，邱智呈擊出二壘長打，再靠陳傑憲安打跑回1分。

2局上，陳聖平擊出陽春砲，本季首轟出爐，且飛行距離達405英尺，約123.4公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上，林安可安打延續攻勢，靠隊友滾地球推進至得點圈，再靠林子豪高飛犧牲打跑回獅隊第3分。

黃博多此戰僅投5局被敲7安，包括1轟，另有1四壞球保送、1三振，失掉3分責失。

布雷克前6局壓制兄弟攻勢，5局一度在1出局後被攻佔得點圈，但隨即回穩連續解決2人。不過7局續投出現不穩，接連被

岳東華、江坤宇敲安，2出局後又遭岳政華擊出二壘長打，兄弟追至1分差。獅隊緊急換上髙塩將樹，成功製造滾地球及時止血。

黃博多退場後，謝榮豪、陳冠穎各投1局凍結獅隊分數，不過8局上李振昌登板遇亂流，1出局後，被陳傑憲擊出二壘長打，隨即保送林安可，2出局後又對林子豪、林岱安投出保送，失掉1分。

兄弟見狀緊急換投陳琥，但他一上場就投出觸身球，讓獅隊再添1分。最後靠林祖傑擊出的中外野飛球被接殺，才化解這波危機。

髙塩將樹8局跨局續投，讓兄弟三上三下，包括對詹子賢送出三振。

9局上，陳琥續投，擋不住猛獅部隊，林佳緯、邱智呈接連獲得保送，林安可適時開轟，連2戰炸裂，且是支超大號3分砲，飛行距離達454英尺，約138.4公尺，本季第14轟出爐。獅隊擴大領先。

9局下，兄弟最後攻勢，統一獅換投胡智爲，讓兄弟三上三下無緣反攻。

▲布雷克 。（圖／統一獅提供）