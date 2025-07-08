運動雲

>

金塊交易卡關！「約基奇替補」若執意赴歐恐慘賠近6億

▲國王網羅瓦倫休納斯、雷霆收進禁區硬漢泰斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦倫休納斯仍考慮返歐，導致與金塊的交易遲遲未完成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊休賽季操作獲好評，包括替當家一哥約基奇（Nikola Jokic）找來資深替補瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），但這筆交易目前卡關中，傳出「大Ｖ」有意回到歐洲打球。根據名記者史坦（Marc Stein）的消息，丹佛方面並未動搖，但若瓦倫休納斯執意返歐，不排除祭出強硬手段，要求他放棄剩餘2年總值2040萬美元（約5.9億台幣）的合約。

瓦倫休納斯堪稱金塊多年來苦尋的理想替補中鋒，丹佛一直難以在一哥約基奇下場休息時維持競爭力。老將小喬丹（DeAndre Jordan）已力不從心，納吉（Zeke Nnaji）若持續低迷恐難在NBA立足，去年跟腱受傷的小將霍姆斯二世（DaRon Holmes II）短期內無法上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，瓦倫休納斯依然保有「雙十」實力，是禁區內強悍的身體對抗者，擅長保護籃板，也具備柔軟手感。丹佛原本與國王達成協議，以沙里奇（Dario Saric）為交易籌碼換來瓦倫休納斯，對方卻傳出有意加盟希臘帕納辛奈科斯隊，若無法將他留下，將成為金塊今夏佈局的一大缺憾。

▲世界盃男籃立陶宛瓦倫休納斯、斯洛維尼亞唐西奇。（圖／CFP）

▲瓦倫休納斯是金塊一哥約基奇的理想替補。（圖／CFP）

NBA權威記者史坦報導，金塊並未動搖，只是基於財務考量，將瓦倫休納斯的交易與另一筆涉及小波特（Michael Porter Jr.）與強森（Cameron Johnson）互換的交易分開處理，讓團隊薪資能低於第一層門檻，保留未來彈性操作空間。

不過最大變數仍是瓦倫休納斯的去向。若他最終選擇返歐，金塊不排除祭出強硬手段，要求他放棄剩餘2年總值2040萬美元的合約，這代價對瓦倫休納斯而言將十分沉重。

值得一提的是，金塊專欄作家杜蘭多（Bennett Durando）發現，瓦倫休納斯預計明早出席在立陶宛舉行的籃球圓桌論壇，在公告中，他被列為金塊球員，「我們拭目以待他是否會談及自己與金塊、帕納辛奈科斯之間的合約難題。」

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Jonas Valanciunas

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

U12中華隊名單出爐　25日開幕戰對古巴

U12中華隊名單出爐　25日開幕戰對古巴

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門新聞

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸0.2局失5分本季最慘

2哈樂戴交易縮水！拓荒者撤回2次輪籤

3NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火

4湖人高於底薪續約海斯引質疑

5鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手

最新新聞

1劉錚休養兩個月　備戰瓊斯盃全身痠痛

2林智勝跑到抽筋暫休兵　葉總曝說明書

3融合特攻元素　中信特色分行開幕

4丁恩迪有望啟動歸化　表態願打中華隊

5蔣少宏阻殺破5成！開轟被虧：風吹的

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366