金塊交易卡關！「約基奇替補」若執意赴歐恐慘賠近6億

▲瓦倫休納斯仍考慮返歐，導致與金塊的交易遲遲未完成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊休賽季操作獲好評，包括替當家一哥約基奇（Nikola Jokic）找來資深替補瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），但這筆交易目前卡關中，傳出「大Ｖ」有意回到歐洲打球。根據名記者史坦（Marc Stein）的消息，丹佛方面並未動搖，但若瓦倫休納斯執意返歐，不排除祭出強硬手段，要求他放棄剩餘2年總值2040萬美元（約5.9億台幣）的合約。

瓦倫休納斯堪稱金塊多年來苦尋的理想替補中鋒，丹佛一直難以在一哥約基奇下場休息時維持競爭力。老將小喬丹（DeAndre Jordan）已力不從心，納吉（Zeke Nnaji）若持續低迷恐難在NBA立足，去年跟腱受傷的小將霍姆斯二世（DaRon Holmes II）短期內無法上陣。

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相較之下，瓦倫休納斯依然保有「雙十」實力，是禁區內強悍的身體對抗者，擅長保護籃板，也具備柔軟手感。丹佛原本與國王達成協議，以沙里奇（Dario Saric）為交易籌碼換來瓦倫休納斯，對方卻傳出有意加盟希臘帕納辛奈科斯隊，若無法將他留下，將成為金塊今夏佈局的一大缺憾。

▲瓦倫休納斯是金塊一哥約基奇的理想替補。（圖／CFP）

NBA權威記者史坦報導，金塊並未動搖，只是基於財務考量，將瓦倫休納斯的交易與另一筆涉及小波特（Michael Porter Jr.）與強森（Cameron Johnson）互換的交易分開處理，讓團隊薪資能低於第一層門檻，保留未來彈性操作空間。

不過最大變數仍是瓦倫休納斯的去向。若他最終選擇返歐，金塊不排除祭出強硬手段，要求他放棄剩餘2年總值2040萬美元的合約，這代價對瓦倫休納斯而言將十分沉重。

值得一提的是，金塊專欄作家杜蘭多（Bennett Durando）發現，瓦倫休納斯預計明早出席在立陶宛舉行的籃球圓桌論壇，在公告中，他被列為金塊球員，「我們拭目以待他是否會談及自己與金塊、帕納辛奈科斯之間的合約難題。」