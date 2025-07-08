山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸8日（台灣時間）先發出戰釀酒人，卻只投0.2局就被敲4支安打、失5分（3分自責），創下美職生涯最短退場紀錄。這場突如其來的崩盤讓道奇自家轉播單位《SportsNet LA》也難掩失望。

比賽首局，山本就被開路先鋒費瑞利克（Sal Frelick）敲出二壘安打，接著對康特雷拉斯（William Contreras）投出四壞球，陷入無人出局一、二壘危機。雖成功解決2名打者後，卻遭到第五棒波恩（Andrew Vaughn）轟出三分砲。

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隨後又被攻佔一、二壘，這時道奇守備再出包，面對德賓（Caleb Durbin）打出游擊滾地球，本可化解危機，卻因貝茲（Mookie Betts）發生傳球失誤，又掉1分。隨後被第九棒莫納斯特里奧（Andruw Monasterio）擊出安打再失1分後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定提前換投。

轉播單位主播戴維斯（Joe Davis）直言：「這一局簡直像惡夢一樣。」他感嘆道：「羅伯斯很早就不得不走出來換掉他的明星投手，這麼快就要啟動牛棚，是我們難以想像的劇本。」

道奇這週將在客場連續對戰釀酒人（3連戰）與巨人（3連戰），中間僅有一天休兵日。戴維斯無奈表示：「山本今天的退場是他職業生涯最短的一次，道奇本次客場之旅就這樣悲慘開局了。」