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國王報價被拒不放棄！　勇士記者：庫明加交易進展幾乎停滯

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加成為受限自由球員，至今動向未明朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的動向至今未明朗，根據《The Athletic》的灣區記者史雷特（Anthony Slater）的最新報導，北加州對手國王是目前最積極追求庫明加的球隊，儘管之前提出的報價遭拒絕，但他們並沒有打退堂鼓。

國王與勇士上周曾討論一筆3方「先簽後換」交易，內容包括將庫明加送往沙加緬度，活塞獲得後衛蒙克（Malik Monk），而勇士則換回卡特（Devin Carter）、沙里奇（Dario Šarić）與兩枚次輪籤。不過據悉，勇士對這個報價反應冷淡。

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庫明加目前為受限自由球員（RFA），勇士已對他提出790萬美元的合格報價，保有匹配權利。然而目前聯盟多數球隊薪資空間緊縮，使得這類球員難以在市場中獲得積極報價，包含籃網、公牛、熱火與鵜鶘等隊雖有興趣，但若要出手仍有諸多障礙。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王積極爭取庫明加，但報價未能讓勇士滿意。（圖／達志影像／美聯社）

隨著巫師交易來惠特摩（Cam Whitmore），又有一支原被視為「潛在買家」隊伍退出競爭。《The Athletic》的勇士記者史雷特披露，目前庫明加的自由市場進展幾乎停滯，「NBA整體的受限自由市場依舊處於冰點，只有對話、缺乏行動。」他也提到，國王是追求庫明加最積極的隊伍，但目前為止還沒有任何接近成形的方案。

庫明加自2021年以首輪第7順位加入勇士，4季場均繳出12.5分、命中率50.7%，本季在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後定位不明，季末甚至被柯爾（Steve Kerr）冷凍。庫明加渴望獲得證明自己的機會，但若市場持續冷清，勇士可能選擇留人待價而沽。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga

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