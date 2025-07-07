畢爾即將被太陽買斷！預計放棄4億薪資　熱火、湖人等5隊有興趣

▲太陽完成杜蘭特交易後，預計買斷畢爾清薪資空間。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal）與鳳凰城太陽的合作即將畫下句點，據《ClutchPoints》報導，雙方正就買斷合約進行最後協商，最快當地時間周一就會發出聲明。熱火被視為最具競爭力的潛在下家，湖人、快艇、勇士、公鹿等隊也傳出有意網羅畢爾。

儘管畢爾希望留隊，太陽方面已表明無意讓他繼續待在陣中，雙方正洽談讓渡金額細節。為避免超過新版勞資協議規定的「死薪資（dead cap）15%上限」，畢爾預計放棄約1400萬美元（約4億台幣），讓太陽可將其剩餘合約平均攤提至每季約1930萬，避開第一與第二層豪華稅門檻。

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完成買斷後，畢爾將成為非受限自由球員，其中熱火擁有1410萬美元中產特例，被點名是最具競爭力的潛在下家；湖人、快艇、勇士、公鹿亦被認為可能出手，活塞與金塊的意願則尚未獲得證實。

▲熱火、湖人等隊傳對畢爾有意，掀起搶人大戰。（圖／達志影像／美聯社）

現年32歲的畢爾，2023年夏天從巫師來到太陽，鳳凰城老闆伊什比亞（Mat Ishbia）當時花費4枚首輪交換權、6枚次輪籤，加上保羅（Chris Paul）與沙米特（Landry Shamet）才換來這位前NBA最佳陣容後衛。

不過畢爾加盟後兩季只打了164場中的106場，場均17.6分、4.3助攻、3.9籃板，投籃命中率50.5%、三分命中率40.7%，帳面數據不差，但太陽僅拿下85勝79敗，2024-25賽季更無緣季後賽，與原本設定的奪冠藍圖有不小落差。

為了降低財務壓力，太陽新任總管葛雷格里（Brian Gregory）已與老闆合力展開重建操作，包括交易杜蘭特與商談買斷畢爾的合約。