運動雲

>

羅伯斯解析日本三劍客個性：朗希沈默、山本健談、大谷兩者之間

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前接受 ABEMA 節目《Ohayou Roberts》專訪，暢談隊內三位日本球員──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的個性差異。

道奇陣中目前有三位日本球員：大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希。對於這三人的個性，羅伯斯總教練表示：「朗希是最沉默寡言、個性細膩的一位；由伸則是最開朗、健談，也很有趣；翔平則是介於兩者之間。他不怕生，也很幽默，但同時話不多、對努力一點也不馬虎。三人的個性完全不同。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧7月1日（台灣時間2日）對白襪之戰，山本終結了1個月的勝投荒。對此羅伯斯表示：「在他過去幾次先發時，球隊無法有效得分，不知道原因是什麼，但他從不表現出任何焦躁。他有著非常出色的上半季，相信下半季表現會更好。」

羅伯斯近日在休息宣布山本由伸入選明星賽好消息，先依序恭喜大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）。最後說，「首次入選明星賽，來自日本的——山本由伸！」最後還用日語大喊「すごい！（太厲害了）」並親自遞上邀請函，獲得隊友們熱烈掌聲。

山本由伸本季累積17場登板，戰績為8勝6敗，防禦率2.51，並首度入選大聯盟明星賽，預計於7月15日（台灣時間16日）在亞特蘭大登場。

關鍵字： 大谷翔平山本由伸佐佐木朗希道奇隊明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

「跆拳道會被打」力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

熱門新聞

統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

「大田耶穌」瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄　球員群組感動插曲

金塊拒絕放走「約基奇替補」　對瓦倫休納斯如期報到感到樂觀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！

2杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝

3宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

4瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

5瑞恩奪10勝！韓華創隊史首見紀錄

最新新聞

1費城人惠勒12K完投差點完全比賽

2洋基6比4大都會中止惡夢6連敗

3謝淑薇溫網女雙、混雙都進8強

4洋基隊史122年首度舉辦台灣日

5羅伯斯解析日本三劍客個性

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！　開轟順其自然Let it go

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366