羅伯斯解析日本三劍客個性：朗希沈默、山本健談、大谷兩者之間

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前接受 ABEMA 節目《Ohayou Roberts》專訪，暢談隊內三位日本球員──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的個性差異。

道奇陣中目前有三位日本球員：大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希。對於這三人的個性，羅伯斯總教練表示：「朗希是最沉默寡言、個性細膩的一位；由伸則是最開朗、健談，也很有趣；翔平則是介於兩者之間。他不怕生，也很幽默，但同時話不多、對努力一點也不馬虎。三人的個性完全不同。」

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回顧7月1日（台灣時間2日）對白襪之戰，山本終結了1個月的勝投荒。對此羅伯斯表示：「在他過去幾次先發時，球隊無法有效得分，不知道原因是什麼，但他從不表現出任何焦躁。他有著非常出色的上半季，相信下半季表現會更好。」

羅伯斯近日在休息宣布山本由伸入選明星賽好消息，先依序恭喜大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）。最後說，「首次入選明星賽，來自日本的——山本由伸！」最後還用日語大喊「すごい！（太厲害了）」並親自遞上邀請函，獲得隊友們熱烈掌聲。

山本由伸本季累積17場登板，戰績為8勝6敗，防禦率2.51，並首度入選大聯盟明星賽，預計於7月15日（台灣時間16日）在亞特蘭大登場。