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大谷翔平終結連14打席無安低潮　道奇遭逆襲無緣奪勝慶生

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平6日（台灣時間）先發投2局無失分，打擊方面則在9局上終於敲出安打。不過，第二任投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）接手後馬上遭到太空人狙擊，單局失掉4分奠定勝基，道奇終場以4比6吞敗。

道奇靠著貝茲（Mookie Betts）首局陽春砲先馳得點，2局上羅哈斯（Miguel Rojas）也敲出適時安打，助隊取得2比0領先。

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大谷翔平僅用31球完成2局內容，其中21顆是好球，被敲1安、送出3次三振，最快球速達100.9英里（約162.4公里），無失分退場。

第3局開始由左投羅布勒斯基接手，但太空人展開反攻，漢默爾（Cooper Hummel）、杜本（Mauricio Dubon）、蕭特（Zack Short）接連安打扳平戰局，接著史密斯（Cam Smith）與沃克（Christian Walker）也敲出帶有打點的安打，單局灌進4分反超。

4局上，迪亞斯（Yainer Diaz）轟出陽春砲，本季第11轟，為太空人再添1分。4局下，道奇羅哈斯也不甘示弱，敲出本季第4轟的兩分砲，將比數追至4比5。

8局上，「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）掃出三壘安打，隨後卡拉提尼（Victor Caratini）靠高飛犧牲打送回保險分，將比數拉開至6比4。

大谷翔平此戰打擊苦無表現，直到9局下才敲出一支安打，但道奇最終無力反撲，仍以2分之差落敗。

大谷無緣用勝利為生日留下美好紀念。打擊方面，大谷此役5打席3打數1安打、1保送，包含三個滾地出局，終場前的第5打席擊出右外野安打，結束自己連14打席無安打的低潮。這支安打瞄準太空人守護神海德（Josh Hader）的滑球，稍稍為他的生日夜挽回顏面。

關鍵字： 大谷翔平道奇太空人生日戰MLB

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