林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害　

記者楊舒帆／台北報導

統一獅新星林佳緯因場外戀情曝光，關注度持續升高。隊長陳傑憲觀察到，林佳緯時常沉浸在自己的「小宇宙」，身為學長的他也會適時開導，希望林佳緯能從中學習並成長。

▲林佳緯。（圖／統一獅提供）

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林佳緯日前被週刊拍到與味全龍啦啦隊成員賴可約會，總教練林岳平則提醒他應把全部的專注力放在球場上。無論場內外，林佳緯與賴可都成為球迷熱議話題，尤其在4日賽事中，賴可在龍TV轉播中對林佳緯開轟的反應成為亮點，5日賽前更被遞上麥克風喊話：「再來一顆好球！」

林佳緯該場比賽前兩打席吞下三振，但在延長賽敲出關鍵德州安打，貢獻致勝打點並獲選MVP。賽後談到學弟受到外界高度關注，陳傑憲表示：「我們都知道佳緯的個性，他身體條件優異，包括身材、擊球技巧、跑步與守備，我都很羨慕。」

陳傑憲笑說：「他的個性會活在自己的小宇宙。例如春訓時叮嚀他，有時候他無心卻常陷入某種情況中，像是打不好就會低落，這時身為學長就要開導他。」

在陳傑憲眼中，林佳緯是很棒的一位學弟，很無害。但身為職業選手，畢竟是公眾人物，必須學習如何成為學弟榜樣，創造更好的價值，形象夠好，相應的球團也會給予回饋。

「選手的本分就是把球打好，其他的事就需要學長們適時提醒。」陳傑憲坦言，完全不在意輿論其實很難，「現在社群這麼發達，滑手機很容易就看到評論，這也是他必須面對並學習的地方。」

他也舉自身例子說明：「以前我守備不好，也曾被網友批評，難免會在意。但我在場上就是拿出百分百的態度。場外的事我們不干涉，但作為公眾人物一定會被關注，所以更要注意。」