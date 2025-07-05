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林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將隊今天火力全開，其中4局灌13分破隊史紀錄，終場18比4終止作客桃猿跨季7連敗。林岳谷前5局就敲5安打，成為中華職棒史上第一人，但提前退場無緣挑戰紀錄，對此總教練陳金鋒賽後坦言並未注意到。

▲▼ 陳金鋒、張育成 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

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林岳谷首局就敲安打，接下來連4打席都敲安，包括4局單局包辦雙安，貢獻5分打點。其中前5局打完就敲出5安是中職第一人，但他在7局擊出投手滾地球後就退場，未打滿全場，無緣挑戰中職單場6安紀錄。

對此，陳金鋒坦言沒有想到，「我沒注意到這個，因為只是輪替而已。如果當下有機會，可能要提醒一下。」他談到換人的想法，「當下是只有想到他也打滿多次，明天還有比賽，板凳也還有人，所以就讓大家輪替，也讓他休息，真的沒特別去想這件事。」

悍將單場25安，是隊史第2多，單局13分則是隊史新高紀錄。陳金鋒直言，「大家今天狀況也不錯，有些球是比較幸運的安打，但有把串連打出來，這是好的開始。」

他也指出，其實從下半季首戰就能看出大家狀況不錯，「今天的串連又比昨天更好，只要能有連續安打，得分機會就會增加，也才有機會打出大局。」

除了打線火力齊發，先發投手力亞士近期表現也漸入佳境，連續3場比賽投滿7局。對此，陳金鋒表示，「他以前常常會有一局球數很多的狀況，現在投球內容比較平均，局數可以拉長，整體越來越穩定。」

張育成傷後歸隊第二戰火力回溫，同樣5安猛打賞。鋒總強調，如同賽前所說，「他就是需要跟投手的 timing（節奏），打者如果沒有抓到節奏，擊球就會不穩定，甚至連視覺的感覺都會有落差。」

關鍵字： 中職富邦悍將林岳谷陳金鋒力亞士

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