首球轟徐若熙！賴可喊剁手　林佳緯沒看龍TV：我的手怎麼了嗎？

▲中職林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅外野手林佳緯4日轟出個人生涯首支首打席全壘打，以20歲又174天之齡刷新郭天信的紀錄，成為中職史上最年輕完成此壯舉的球員。緋聞女主角賴可在龍TV轉播時開玩笑大喊「要剁他的手」，林佳緯5日賽前受訪時笑說自己沒看龍TV，只看了統一獅IG的影片，並反問：「我的手怎麼了嗎？」

回顧這一發轟在徐若熙手中的陽春砲，林佳緯表示：「這是我今年球季的策略，延續上半季的做法。運氣不錯，第一場就收到很好的效果。」他坦言徐若熙是全聯盟最強的投手，「真的比較幸運，剛好打到他投不好的球。」

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談到攻擊第一球的策略，林佳緯指出，教練團鼓勵有威脅性的揮擊，只要是有品質的攻擊，第一球出棒也沒關係，「若第一位打者輕易出局，反而會讓對方投手更容易進入狀況，所以第一球出手也是種風險。」

賽後刷手機才知道自己刷新了郭天信的紀錄，他說：「紀錄總會被刷新，未來也一定有人能打破，這階段能完成這件事很開心，還有很多紀錄可以去挑戰。」

對於賴可在轉播時的玩笑話引發熱議，林佳緯則笑回：「我只看了球隊IG的影片，龍TV？沒有看耶，怎麼了嗎？」當記者打趣問他「你的手還好嗎？」他則一臉無辜地笑說：「我的手怎麼了嗎？大家怎麼都在關心我的手？」

總教練林岳平也給予肯定：「他是個很自然的選手，慢慢地會更專注在自己的職業生涯。我相信他會成為很優秀的球員，球隊裡有很多好榜樣，希望他朝那個方向努力。」