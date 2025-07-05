運動雲

>

林郁婷不參賽竟遭網路霸凌　經紀公司保留法律追訴權

▲林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣拳后林郁婷為維護自身權益，並未參加WB盃哈薩克拳擊賽，卻遭惡意留言攻擊。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

巴黎奧運摘金的台灣女子拳擊好手林郁婷，因團隊訓練計畫和維護選手權益，不參加WB盃哈薩克拳擊賽，卻引來許多網友惡意留言攻擊；她所屬經紀公司今天發出聲明，將蒐證並保留法律追訴權。

林郁婷所屬的麟洋國際體育顧問有限公司，今天發出聲明表示，對於網路上各種惡意、霸凌式的留言，已經造成選手本人嚴重心理壓力與名譽傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀公司聲明提到，「本公司已蒐集多則涉及性平歧視、外貌羞辱、人格貶低等言論，均已逾越合理評論界線，嚴重侵害選手名譽權與人格權。本公司將保留依法追訴刑事責任與民事賠償之權利，並已委由法律顧問啟動評估與處理程序。」

聲明重申，林郁婷是在團隊與教練團審慎評估下，基於訓練計畫與選手最佳權益考量，決定不參加本次哈薩克賽事。此外聲明中也提到，因世界拳擊聯盟（WB）至今未能公布相關檢測細則，我方無任何依據提供檢測報告，現已由體育署召集相關專家與WB協商，希望能盡快取得共識，保障所有選手參賽權益。

最後，聲明也強調，林郁婷選手自幼習拳，長年征戰國際為國爭光，「我們誠摯呼籲社會各界以理解與尊重取代霸凌、言語攻擊與仇視，共同打造更健康正向的運動環境。」

關鍵字： 拳擊林郁婷WB盃哈薩克拳擊賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇崩盤失18分創恥辱紀錄　大谷翔平無安打提前退場

道奇崩盤失18分創恥辱紀錄　大谷翔平無安打提前退場

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

快訊／新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩　效力3季曼尼高也離隊

快訊／新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩　效力3季曼尼高也離隊

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

大谷翔平二刀流是前所未有 昔教頭揭最難的事

大谷翔平二刀流是前所未有 昔教頭揭最難的事

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

列特博第一人！王偉軒自培拚出二軍防禦率0　獲悍將指名滿滿感謝

列特博第一人！王偉軒自培拚出二軍防禦率0　獲悍將指名滿滿感謝

林佳緯戀情曝光開轟　賴可大喊不like：歐買尬！不要鬧

林佳緯戀情曝光開轟　賴可大喊不like：歐買尬！不要鬧

「不變就永遠在底部」許銘傑盼悍將反彈　選秀有3投即戰力

「不變就永遠在底部」許銘傑盼悍將反彈　選秀有3投即戰力

湖人補強瞄準兩位前勇士雙能衛　23歲「臂展怪」曾因竊盜被捕

湖人補強瞄準兩位前勇士雙能衛　23歲「臂展怪」曾因竊盜被捕

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

熱門新聞

道奇崩盤失18分創恥辱紀錄　大谷翔平無安打提前退場

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

快訊／新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩　效力3季曼尼高也離隊

大谷翔平第4度登板將投2局　道奇考量打擊影響謹慎控制球數

大谷翔平二刀流是前所未有 昔教頭揭最難的事

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇失18分創恥辱紀錄　大谷提前退場

2新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩

3霍佛德加盟勇士幾成定局

4大谷翔平第4度登板將投2局！

5前總教練：別對大谷翔平裝懂

最新新聞

1魔術長人短約回歸　擁有交易否決權

2林郁婷不參賽遭網路霸凌　經紀公司發聲

3阿土伯無視噓聲轟雙響！羅伯斯怒了

4台灣男雙連2周包辦4強　提前鎖定冠軍

5新北國王突Thank you雙冠主帥萊恩

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】 #李珠珢 露小蠻腰甜美應援！

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

李珠珢被吃豆腐急逃脫　檸檬偷襲成功被剁手手

李珠珢韓國甜美應援！　露小蠻腰熱舞電翻全場

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366