阿土伯無視「作弊仔」噓聲轟雙響！羅伯斯只想忘掉此戰：毫無收穫

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在5日（台灣時間）於主場迎戰休士頓太空人，結果以1比18吞下本季最慘敗仗，也是道奇隊史在主場道奇體育場輸分差最多的一場。先發投卡斯佩利亞斯（Ben Casparius）僅撐3局失6分，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，「這是一場我現在就想忘掉的比賽。」

太空人此戰打線全面爆發，單場擊出20支安打、攻下18分，「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）5度上壘，包含兩發全壘打、1支二壘安打及2次保送，個人貢獻4得分、5打點。其中第6局敲出本場第二轟，幫助球隊單局灌進10分，徹底拉開比數。

阿土伯每次打擊時，皆遭道奇球迷噓聲伺候，並高喊「Cheater（作弊仔）」。他與麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）是太空人2017年奪冠陣容中，目前僅存的2位成員，當年太空人曾被揭露透過影像偷暗號，引發重大爭議。

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儘管場內氣氛對立，阿土伯仍以實際表現貢獻全場最佳成績。

▲道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇方面，羅伯斯對於投手群表現表達不滿，直接點名先發投手，「今天完全沒辦法壓制打者，幾乎每個失投都被打。」他也透露，一旦投手 希恩 (Emmet Sheehan)歸隊，卡斯佩利亞斯將會被轉往牛棚，「他在短局數的表現可能會比較適合。」

除了卡斯佩利亞斯之外，德雷爾（Jack Dreyer）、戴維斯（Noah Davis）與班達（Anthony Banda）等接連出場的後援也無法止血。羅伯斯坦言：「我原本希望德雷爾能撐兩局，說真的，我從來沒有因為讓野手上場投球而感到開心。」

這場比賽，大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，3打數無安打，選到1次保送，連2戰未敲出安打，打擊率降至.282。第9局羅哈斯登板而解除指定打擊，大谷也隨即被換下，賽後僅3分鐘快速離場、未接受媒體訪問。