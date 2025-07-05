道奇崩盤失18分創恥辱紀錄　大谷翔平無安打提前退場

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊在美國時間7月4日（台灣時間5日）主場迎戰太空人，遭遇近年最慘痛的潰敗，包括6局慘失10分，終場以1比18落敗，不僅刷新本季單場最多失分紀錄，也創下11年來單場最多失分、26年來單局最多失分的難堪紀錄。

道奇先發投手卡斯佩利亞斯（Ben Casparius）僅投3局便遭痛擊，狂失9安打、包含3支全壘打，失6分退場。中繼投手德雷爾（Jack Dreyer）也未能穩住局面，再丟1分。

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災難性的一局出現在第5局後段至第6局，由第三任投手戴維斯（Noah Davis）接手，他僅投1.2局就被敲出6支安打、投出4次四壞，並吞下3發全壘打，狂失10分，讓比數瞬間擴大至1比17，徹底崩盤。

在大幅領先狀況下，內野手羅哈斯（Miguel Rojas）9局臨時登板，完成無失分任務。這是羅哈斯本季第4度登板，已超越去年3場登板的個人紀錄。

大谷翔平首打席選到四壞保送，第二打席擊出強勁平飛球卻不幸被彈回的球直接接殺；第三打席吞下三振，第四打席則擊出二壘滾地出局。

其中第四打席揮擊第二球後，大谷翔平疑似出現左手麻痺的不適反應，引發外界關注，後續狀況有待球隊進一步說明。

道奇近期4連勝氣勢中斷，球隊將於明天派出大谷翔平登板，迎來復出後第4場先發。球迷也期待壽星大谷能在31歲生日當天為球隊止敗、扳回顏面。