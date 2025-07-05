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佐佐木朗希談復出「還太早」！羅伯斯：最快也得等到8月下旬

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希持續復健。根據總教練羅伯斯（Dave Roberts）最新說法，佐佐木目前復健狀況良好，平地投球已能投出約145公里（約90英里）球速，不過他也強調，尚未進入牛棚階段，距離實戰復出仍有一段路。

23歲的佐佐木朗希自5月9日對響尾蛇一戰後感到右肩不適，診斷為右肩夾擠，並於5月中進入60天傷兵名單。期間6月中一度進入無投球階段，直到7月初才逐漸恢復訓練。

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今天對戰太空人賽前，佐佐木出現在主場球場進行熱身訓練，包括傳接球與下半身強化動作，據外媒報導，球速初步估計接近145公里。

羅伯斯表示，「他目前仍在平地投球訓練階段，投球強度明顯提高，能投出約80英里後段的速球（約144～147公里），身體反映良好，是非常正面的跡象。不過，他還沒準備好進牛棚，現在談實戰復出仍言之過早。」

至於回歸時程，羅伯斯坦言，「現在也還沒站上投手丘，以這些前置流程來看，至少還需要6到7周調整期，目前預估他最快也得等到8月底以後才可能回到比賽中。」

佐佐木今年是大聯盟菜鳥年，開季前備受期待，至今累積8場先發、1勝1敗、防禦率4.72。

目前道奇先發投手群仍有傷兵潮困擾，包括葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）仍處於傷後復健階段，大谷翔平則在本季已復出投球，並以每場2局的方式逐步拉長投球局數；老將柯蕭（Clayton Kershaw）也正逐步調整狀態。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇復健大聯盟投手

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